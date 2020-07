Francesco Monte cantante: “Siamo già domani” primo singolo/ Video: “la mia strada…”

Francesco Monte debutta nel mondo della musica. Dopo aver sfoggiato le proprie doti canore a Tale e Quale Show e aver raccontato il sogno di fare musica nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex tronista ha debuttato ufficialmente come cantante. E’ stato infatti pubblicato il primo singolo “Siamo già domani“ con cui Francesco Monte punta a conquistare il cuore del pubblico con la sua voce e che rappresenta la realizzazione di un sogno che aveva sin da bambino. “Il canto è una passione infantile e, dopo gli applausi a ‘Tale e Quale Show’, ascoltando per la prima volta me stesso, ho capito che la mia strada era questa”, racconta Francesco Monte come riporta Bollicine Vip. Il testo è stato scritto daLuca Mele e Alex Grasso, che con Marcello Sutera ha curato anche l’arranggiamento. Monte ha raccontato che è “Siamo già domani” è una canzone in cui tutti possono identificarsi e che parla d’amore, il vero motore del mondo.

FRANCESCO MONTE CANTANTE: “LA MIA STRADA E’ LA MUSICA”

Da anni, Francesco Monte fa parte del mondo dello spettacolo. Dopo aver fatto il tronista e aver partecipato all’Isola dei Famosi, si è messo totalmente in gioco a Tale e Quale Show dove ha stupito tutti per il talento vocale. Successivamente, sulla strada di Monte c’è stato il Grande Fratello Vip. Oggi, però, il pugliese ha capito che la sua strada è la musica, una passione che coltiva sin da quando era bambino. “Ho sempre avuto, fin da bambino, un’infatuazione per la musica e per il canto, ma non ho mai trovato il coraggio di condividere questa passione” – si legge su Bollicine Vip. La scintilla, però, si accesa dopo la partecipazione a Tale e Quale Show. “Dopo dieci anni nel mondo dello spettacolo, per la prima volta, mi sono sentito perfettamente a mio agio su un palcoscenico. A quel punto, non ho avuto scelta: se volevo restare coerente con me stesso, mi son detto, quella era la strada da percorrere”. E da oggi il primo singolo di Francesco Monte è finalmente disponibile.





