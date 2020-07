Francesco Monte “canzone? parla di me”/ Video, “Isabella De Candia piace a mio padre”

Francesco Monte si racconta a poche ore dall’uscita del primo singolo dal titolo “Siamo già domani” nel programma radiofonico “Non succederà più” condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio. In primis l’ex tronista di Uomini e Donne ricorda l’esperienza vissuta a Tale e Quale Show, il varietà di successo di Carlo Conti a cui ha partecipato lo scorso anno dimostrandosi all’altezza della prova. “E’ stata l’occasione per mettere alla prova me su quella situazione e poi vedendo che la cosa che andava stranamente bene” – ha detto Monte che ha poi proseguito confessando “paradossalmente mi sentivo molto più a mio agio in quel contesto che in tutti i contesti che ho frequentato nel mondo dello spettacolo”. Proprio l’avventura televisiva di Tale e Quale Show l’ha spinto a lanciarsi nel mondo della musica: “stranamente il Francesco interiore mi ha detto ‘ stai tranquillo, daje tutto’. Da lì ho iniziato in primis ad avere molta più fiducia in me stesso”.

Francesco Monte tra la nuova canzone e la fidanzata Isabella De Candia

Una fiducia che ha spinto Francesco Monte a raccogliere le sue idee e a intraprendere una inaspettata carriera nel mondo della musica. “E’ una cosa che non avevo mai pensato di convivere con il pubblico: la mia voce e le mie emozioni perchè se canti stai tirando fuori le tue emozioni, non sono soltanto parole” ha precisato l’ex tronista di Uomini e Donne a Radio Radio. Giada De Miceli ha poi domandato come è stata la quarantena che Monte ha vissuto a Taranto con la fidanzata Isabella De Candia. Un momento che ha sintetizzato così: “tutto l’insieme di quello che abbiamo vissuto” – e tornando al singolo ha precisato -“spero che sia in un’estate di tormentoni estivi, il tormentone del cuore”. Un brano che segna una sorta di ripartenza per l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi che ha dichiarato: “nasce dalla passione di voler cantare quello che stavo vivendo ho deciso di renderlo pratico. A volte per ricominciare meglio bisogna sdradicare proprio il passato e ricominciare proprio con quelle basi. Ho sdradicato e usato tutte le esperienze del passato per essere quello che oggi sono”. Sul finale ha parlato del rapporto con la bellissima fidanzata che lo rende sereno: “oggi sono tranquillo perchè sto vivendo con serenità tutto quello che mi sta capitando. Sono felice con Isabella altrimenti non mi troverei nemmeno in questa situazione di rilassatezza o tranquillità”. Una storia che prosegue alla grande anche l’approvazione del padre come conferma Monte: “Isabella piace anche a mio padre, it’s ok”.





