Francesco Monte dopo Giulia Salemi si consola con Maria Jose/ Notte di fuoco a Ibiza?

Francesco Monte, tornato single dopo la fine della storia con Giulia Salemi, iniziata durante la comune esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, si è già consolato con una nuova fiamma? A quanto pare, l’ex tronista di Uomini e Donne, per voltare definitivamente pagina, sarebbe volato ad Ibiza, meta estiva tra le preferite dei vip italiani. Sull’isola spagnola, Monte si sarebbe lasciato travolgere dalla bellissima Maria Josè con cui avrebbe trascorso una notte di fuoco. A lanciare il gossip è Alberto Dandolo. Secondo il giornalista, dopo aver conosciuto Maria Josè al matrimonio di un amico, Francesco Monte avrebbe deciso di partire per Ibiza per conoscere meglio la ragazza. A colpire l’ex gieffino, dunque, è stato un colpo di fulmine?

FRANCESCO MONTE, PASSIONE CON MARIA JOSE’

Mentre Giulia Salemi piangeva su Instagram e si dedicava all’allenamento per dimenticare le ferite del cuore, Francesco Monte si divertiva in quel di Ibiza. “Dandolo-flash! – dopo l’addio a Giulia Salemi Francesco Monte si consola a ibiza con la bombastica modella Maria Jose – l’ex gieffino l’avrebbe abbordata sabato scorso alla festa di matrimonio di un amico: i due avrebbero passato una notte di fuoco…”, ha fatto sapere Alberto Dandolo. Giulia, nel frattempo, sta cercando di riprendere in mano la propria vita. Dopo aver creduto fortemente nell’amore con Francesco, la bellissima influencer sta rimettendo a posto i pezzi della propria vita e, ad oggi, al primo posto, c’è il proprio benessere e il lavoro.

