Giulia Salemi piange in diretta/ La rottura con Francesco Monte: “È una lacerazione”

“Ce l’ho messa tutta, ho donato l’anima l’inizio è dolce, assurdo, felice, pieno di buona volontà.” Esordisce con queste parole Giulia Salemi nel corso della diretta su Instagram nella quale parla della rottura con Francesco Monte. Lo fa tra le lacrime e l’inevitabile dolore per la fine di qualcosa in cui avevi creduto davvero tanto. Infatti, l’influencer lo ammette subito dopo: “La fine, una lacerazione, ti toglie l’ossigeno… – e continua – E’ così che finiscono gli amori. Tutto è cominciato in maniera così forte e carica di tensioni nella bolla di un reality, ma io ho voluto credere nei sogni e nelle fiabe.” Parole di delusione quelle della Salemi, che sta attraversando un momento davvero difficile. La rottura con Francesco è definitiva e ora è una ferita che brucia davvero tanto. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ROTTURA TRA GIULIA E FRANCESCO: SPUNTA CECILIA RODRIGUEZ

È un’inconsolabile Giulia Salemi quella che si mostra su Instagram in una diretta in cui parla della rottura con Francesco Monte. L’influencer piange per la fine di un rapporto a cui ha creduto tanto ma che non ha più speranze. E, secondo il settimanale Spy, “I motivi della rottura sono riconducibili alla volontà di Francesco, che ha perso la sicurezza nei suoi sentimenti, la sicurezza che Giulia possa essere la donna giusta con cui fermarsi e costruire un progetto a lungo termine.”. Sarebbe stato proprio Francesco a mettere definitivamente la parola fine a questa relazione nata nella Casa del Grande Fratello Vip e c’è chi crede che la colpa sia anche di Cecilia Rodriguez, la sua storica ex. “Alcuni affermano che Monte, in realtà, ancora oggi non ha cancellato dal suo cuore i fantasmi di un passato che non va via. Il passato legato alla donna che doveva sposare nella sua Puglia, il passato con Cecilia Rodriguez. Chissà.” si legge infatti su Spy. (Aggiornamento di Anna Montesano)

GIULIA SALEMI PIANGE PER FRANCESCO MONTE

Giulia Salemi dimagrita, in lacrime e sconvolta, appare sui social in diretta per la prima volta dopo l’annuncio ufficiale della rottura con Francesco Monte. Il tronista si è limitato a confermare la notizia data dalla sua dolce metà chiedendo anche rispetto per loro sicuro che tutti capiranno il difficile momento che stanno attraversando. Già nei giorni scorsi avevamo capito dal messaggio di Giulia Salemi che fosse stato proprio il tronista a mettere fine al loro rapporto e adesso, vederla in queste condizioni sui social, non si può non confermarlo. La gieffina riesce a fatica a trattenere le lacrime ma si dice anche pronta a ripartire mettendo da parte tutto e riprendendo in mano la sua vita come è “normale che sia per una ragazza di 26 anni. Tornerò ad essere la vostra Giulia Power, ve lo prometto”. E’ una Giulia distrutta quella che parla sui social in diretta ringraziando tutti e parlando di quello che sarà.

GIULIA SALEMI DIMAGRITA E IN LACRIME SUI SOCIAL

In particolare, proprio Giulia Salemi dice: “Ciao amici, la vita ci mette sempre davanti a sfide quotidiane e anche se fa male bisogna trovare la forza e la grinta di combattere e di rialzarsi sia per se stessi, sia per le persone che abbiamo al nostro fianco. Io questa volta ho avuto voi che siete stati la mia seconda famiglia, che mi avete dato amore e sostegno in questi giorni“. Adesso la gieffina ha smesso di piangersi addosso ed è pronta a tornare in pista ma prima di farlo ha voluto ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno chiesto di lei e sono stati presenti nella sua vita. Il messaggi si chiude con un “Vi prometto che sarò la vostra Giulia Power” poi un lungo sospiro che le riempie gli occhi di lacrime e poi manda un bacione ai suoi fan. La vedremo sorridente e al top come un tempo? Siamo sicuri di sì.



