Francesco Monte è Cesare Cremonini/ Isabella De Candia sarà la sua Martina Maggiore? (Tale e Quale Show)

Francesco Monte sarà Cesare Cremonini stasera a Tale e Quale Show 2019

Francesco Monte sarà secondo ad arrivare sul palco di Tale e Quale Show 2019 e vincitore della terza puntata è riuscito finalmente a farsi apprezzare dalla giuria con la sua versione di Ed Sheeran. Ha cantato Perfect, rivelando tra l’altro di ascoltare spesso il cantautore dai capelli rossi e di fare sempre sue le parole dei suoi testi. Forse la trasformazione fisica non è stata del tutto riuscita, visto che i lineamenti di Monte erano fin troppo visibili al di sotto dello strato di trucco, così come la sua statura, ben più alta rispetto a quella dell’originale. Dal punto di vista vocale invece non c’è davvero nulla da dire, ma questo lo sapevamo già. A discapito di tante polemiche e invettive, Francesco ha sempre avuto una forte passione per il canto e questa nuova occasione su Rai 1 forse servirà ad aprirgli una strada diverso rispetto al passato, allontanandolo dai reality e forse spalancandogli le porte dei talent musicali. Questa sera invece lo vedremo nei panni di Cesare Cremonini, forse nel periodo post Lunapop. forse con il brano Mondo realizzato con la partecipazione di Lorenzo Cherubini alla fine degli anni Novanta e che ha permesso al cantautore di conquistare il Disco di Platino. Clicca qui per rivedere il video di Francesco Monte.

Isabella De Candia e Martina Margaret, tale e quali?

Francesco Monte come Cesare Cremonini? Non solo perché toccherà proprio al tronista questa sera calarsi nei panni del cantante ma sembra che i due abbiano in comune anche la fidanzata, o quasi. Secondo alcuni sembra che Isabella De Candia e Martina Margaret siano molto simili almeno in altezze e colori e questo rendere ancora più “speciale” l’unione tra Francesco Monte e l’alter ego che questa sera porterà sul palco di Tale e Quale Show. Entrambe sono entrate da poco nella vita dei diretti interessati e già per entrambe si parla di matrimonio alle porte, anche se nessuno ha confermato queste voci. Il resto lo fanno i colori. Entrambe hanno i capelli scuri e lunghi, gli occhi profondi e sono molto alte ma se di Isabella sappiamo bene che fa la modella, della seconda si sa solo che studia, che è di Rimini e che vive a Bologna. Il resto lo scopriremo solo nei prossimi giorni quando il gossip andrà a fondo nelle relazioni di Cesare Cremonini e del suo imitatore, solo per questa sera, Francesco Monte.

Francesco Monte, Tale e Quale Show 2019: applausi da pubblico e critica

Francesco Monte ha ottenuto l’applauso da pubblico e critica durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show 2019. Armato di chitarra da scena, strimpellata in pochissime occasioni, la sua versione di Ed Sheeran ha fatto davvero centro. Vincenzo Salemme e Loretta Goggi gli hanno regalato un primo posto nella loro classifica personale, mentre Max Giusti e Giorgio Panariello hanno preferito dargli una seconda posizione. Il totale nella classifica provvisoria è stato comunque piuttosto alto, quasi impossibile da superare nonostante i voti dati dai concorrenti ai papabili al podio. Oltre ad aver entusiasmato Carlo Conte, Francesco è riuscito ad emozionare molto il giudice napoletano. “Sei stato straordinario. E’ il mio cantante preferito […] devo dire che sei riuscito a imitare un grande cantante e mi hai sorpreso perchè hai tenuto fino alla fine”, ha detto Salemme. “In questo pezzo ci hai messo anche tutta la tua dolcezza”, ha aggiunto la Goggi. Il punteggio finale per Monte è di 72 punti, ben dieci in più rispetto ad uno dei super favoriti, Agostino Penna.



