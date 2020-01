Francesco Monte e Isabella/ Moglie Pio D’Antini: “non li ho presentati io. Salemi…”

Francesco Monte e Isabella De Candia sono felicemente fidanzati. La coppia, sempre più innamorata, è sempre molto riservata. Sui social, infatti, pubblicano raramente foto di coppia e a svelare dettagli sull’inizio del loro amore, qualche mese fa, è stato il settimanale Spy secondo cui a favorire l’incontro tra Monte e Isabella fu Pio D’Antini del duo comico Pio e Amedeo in quanto la moglie sarebbe amica della stessa De Candia. “C’è un personaggio fondamentale che ruota intorno a questa vicenda ed è inaspettato. Si tratta di Pio D’Antini, il 50% del duo Pio&Amedeo, molto amico di Monte: è stato lui a presentare Isa a Francesco. La ragazza, una delle migliori amiche della moglie del comico, ha condiviso molti pranzi e cene con loro, lontano da occhi indiscreti. Ed è lì che è nato il sentimento tra Francesco e Isa. Questo però succedeva ad aprile, nella settimana tra il 7 e il 14 del mese. Periodo in cui (almeno pubblicamente) Monte e la Salemi stavano ancora insieme. Eccome se stavano insieme”, scriveva Spy lo scorso luglio. Oggi, però, a fare chiarezza è Cristina Garofalo, moglie di Pio D’Antini.

CRISTINA GAROFALO, MOGLIE DI PIO D’ANTINI: “NON HO PRESENTATO IO ISABELLA DE CANDIA A FRANCESCO MONTE”

Cristina Garofalo, moglie di Pio D’Antini, rispondendo alle domande dei followers su Instagram, ha smentito di aver presentato lei Isabella De Candia a Francesco Monte. “Che cos’è successo con Giulia Salemi?”, ha domandato un fan alla moglie di Pio. “Un suo ex si è fidanzato con l’amica di una mia amica e hanno messo in mezzo me. Follia, lo so. Amen”,. Un’altra ha chiesto: “sei stata tu a far conoscere Isa e Francesco Monte?”. “No”, è stata la risposta secca di Cristina che, poi, a chi le ha chiesto se sia rimasta amica di Giulia Salemi, ha risposto ancora – “purtroppo no”. Proprio della Salemi, poi, ha detto: “è una bella persona, dentro e fuori”.





