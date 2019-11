Francesco Monte è John Legend/ Si gioca il tutto per tutto per la vittoria finale (Tale e Quale Show 2019)

FRANCESCO MONTE E’ JOHN LEGEND IN TALE E QUALE SHOW 2019

La vera rivelazione di questa stagione di Tale e Quale Show 2019 è senza dubbio Francesco Monte. L’ex tronista e naufrago pugliese non è riuscito a portare a casa la vittoria dell’edizione che si è conclusa ormai il mese scorso ma spera ancora di riuscirci in questa fase di torneo che si sta giocando al venerdì sera e che questa sera lo vedrà salire sul palco nei panni, è proprio il caso di dirlo, di John Legend. Non sappiamo ancora quale sarà il successo scelto per l’esibizione di Francesco Monte ma sicuramente il cambiamento dovrà essere imponente visto che l’artista è di colore e la sua voce è riconoscibilissima grazie al suo potente graffio e al suo timbro particolare, riuscirà davvero Francesco Monte a portare a casa questa esibizione e, soprattutto, a sperare in un grande balzo avanti in classifica verso la vittoria finale del torneo?

FRANCESCO MONTE, I COMPLIMENTI DI NEK LA SCORSA SETTIMANA

Le nostre domande troveranno risposta solo questa sera quando Tale e Quale Show 2019 andrà in onda riportando Francesco Monte sulla cresta dell’onda proprio dopo il successo della scorsa settimana. Venerdì scorso il tronista pugliese ha vestito i panni di Nek non cantando uno dei suoi successi ma, a sua volta, una cover sulle note di Se Telefonando. Il successo è stato evidente tant’è che lo stesso Filippo Neviani ha preso la parola sui social per complimentarsi con lui pubblicando una storia in cui gli ha scritto “Grande!” condividendo proprio uno dei momenti chiave della sua esibizione. I complimenti per Francesco Monte non sono mancati nemmeno dai giudici che continuano ad apprezzarlo. Mentre Loretta Goggi continua a rimanere stupita dai suoi passi in avanti, Vincenzo Salemme ha precisato: “Se mi avessero detto che Francesco Monte era così bravo non ci avrei creduto. Davvero impressionante, è bravissimo!”. A loro si uniscono anche il quarto giudice Nino Frassica e l’ospite della serata Patty Pravo.

LA QUESTIONE LUCA FAVILLA E LA GELOSIA

Chi non sembra notare i miglioramenti di Francesco Monte è Luca Favilla, il fidanzato di un’altra concorrente di Tale e Quale Show, Lidia Schillaci. Proprio lui, nelle scorse settimane, non ha gradito il poco apprezzamento che Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme hanno avuto nei confronti della sua dolce metà e così ha iniziato a inveire contro i giudici e il programma rei di avere “già tutto scritto” pensando sin dall’inizio a Francesco Monte come vincitore designato. Francesco Monte non ha preso parte alla polemica e non ha messo altra benzina sul fuoco, anzi. In un primo momento si era parlato addirittura di una possibile liason tra lui e Lidia, liason che la stessa fidanzata di Monte, Isabella De Candia, ha tenuto lontana dicendosi “sempre presente dietro le quinte del programma” e amica della presunta rivale. Lo stesso pugliese ha sottolineato: “Sono contento, sì. E’ bellissima, ma ha più che l’aspetto fisico, noi ci troviamo. Non sono mai stato uno che guardava così tanto alla bellezza, mi faccio rapire da altro.”



