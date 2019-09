Francesco Monte/ Indovina l’età: quanti anni ha? Presto a Tale e Quale Show (Guess my age)

Francesco Monte è uno degli ospiti vip della nuova stagione di Guess my age – indovina l’età, il fortunatissimo identity game condotto da Enrico Papi su TV8. Il programma torna nella fascia oraria pre-serale dalle ore 20.30 dal lunedì al venerdì su TV8 e per il debutto della nuova edizione la rete ha voluto cominciare con una serie di puntate con la partecipazione di alcuni personaggi vip. Tra gli ospiti segnaliamo: la ex Bonas Paola Caruso, la ex velina Costanza Caracciolo, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, l’astrologo Paolo Fox. Ma non finisce qui, ospiti della settimana vip di “Guess My Age” anche Davide Camicioli, Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi. Tra gli ospiti vip anche Enrica Bonaccorti, fortemente voluta da Enrico Papi: ” lei era una grande fan, l’ho chiamata e l’ho inviata a venire. È stata l’occasione per presentargli i dirigenti della rete”. Come funziona il programma? Rispetto alla versione ‘nip’ non cambia nulla: i concorrenti devono indovinare l’età esatta di 7 sconosciuti per conquistare il montepremi finale.

Francesco Monte ha sposato Isabella De Candia?

Per Francesco Monte è un periodo davvero speciale. Dopo la fine della storia d’amore con Giulia Salemi, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ritrovato la felicità tra le braccia della modella Isabella De Candia con cui ha trascorso l’estate. I due sono stati in vacanza a Los Angeles e poi a Barcelona come confermano le Instagram Stories dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, ma nelle ultime ore si rincorre un rumors sulla coppia. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate in America, si parla di un possibile ‘matrimonio’ celebrato in gran segreto tra i due con un rito laico negli Stati Uniti d’America. E’ davvero così? Una cosa è certa: Francesco e Isabella sono stati sin dal primo giorno molto complici ed affiati, quindi tutto è possibile essendo giovani e bellissimi.

Francesco Monte a Tale e Quale Show, intanto Giulia Salemi…