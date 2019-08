Francesco Monte/ Sparite le foto con Giulia Salemi: per quale motivo? Ultimi risvolti

Francesco Monte fa sparire dalla sua bacheca di Instagram, tutti gli scatti in compagnia di Giulia Salemi: per quale motivo? L’ex tronista di Uomini e Donne, si è lasciato con la persiana “power” ed evidentemente, non vuole tenerne traccia neppure sul suo “diario” online. Sono rimaste invece, le fotografie con Paola Di Benedetto, l’ex Madre Natura con la quale ha avuto una breve relazione subito dopo l’Isola dei Famosi. Sbirciando nell’account di Giulia invece, ad oggi le fotografie in compagnia del suo ex, sono ancora presenti online. L’aspirante attore, ha definitivamente voltato pagina tra le braccia della modella pugliese Isabella De Candia. La loro relazione è iniziata con una scia di polemiche alle spalle non indifferente, parlando anche di tradimento ai danni dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Monte però, in più di una occasione ha voluto smentire l’ipotesi di infedeltà nei confronti della sua ex fidanzata.

Francesco Monte, sparite online le fotografie con Giulia Salemi

E se Francesco Monte ha ufficialmente voltato pagina, si vocifera qualcosa anche della bella Giulia Salemi. Secondo gli avvistamenti del gossip, pare che la persiana potrebbe avere un flirt in corso con Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Soleil Sorge che attualmente convive con Jeremias Rodriguez. Al momento non sono arrivate smentite e nemmeno conferme. Forse Monte, vuole “ripulire” il suo profilo social in attesa di Tale e Quale Show, la nuova esperienza televisiva in partenza da settembre sulla rete ammiraglia di Casa Rai. A tal proposito di recente, proprio Carlo Conti ha detto la sua sull’ex tronista. “Finora è sempre stato alla ribalta per la bellezza nel mondo dei reality. Questa volta è protagonista di un talent e metterà in mostra proprio il suo talento, perché ne ha. Ed è giusto che abbia l’occasione per far parlare anche di quello che sa fare”, ha confidato il conduttore raggiunto tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni.

