Chi è Francesco Moser, papà di Ignazio Moser/ L’ex moglie Carla Merz e la compagna Mara Mosole

Attualmente l’attenzione mediatica è rivolta in maniera poderosa al matrimonio imminente di Ignazio Moser che sposerà, dopo diversi anni di amore viscerale, la sua dolce metà Cecilia Rodriguez. Sono giorni di fermento, di ‘caccia’ agli spoiler; non manca chiaramente la curiosità degli appassionati in riferimento a coloro che orbitano tra gli affetti dei futuri sposi. Sicuramente in pochi si saranno persi chi è il papà di Ignazio: Francesco Moser, vera e propria icona del ciclismo italiano.

Francesco Moser – papà di Ignazio Moser – vanta l’onore e il pregio di essere ancora oggi il ciclista italiano con il maggior numero di vittorie su strada, per la precisione per 273. Il suo nome è impresso negli annali dello sport e non potrebbe essere diversamente visto che tra i tanti successi spiccano anche le competizioni più ambite: dal Giro d’Italia alla Milano-Sanremo, passano per la Parigi-Roubaix.

Francesco Moser e la compagna Mara Mosole: “Ci siamo avvicinati durante la pandemia…”

Francesco Moser – papà di Ignazio Moser – è sempre stato molto discreto a proposito della sua vita privata ma alcune curiosità sono comunque note. Per diversi anni ha condiviso la vita sentimentale con l’ex moglie Carla Merz. Dopo il divorzio il suo cuore è però tornato a battere grazie a Mara Mosole, anche lei campionessa del ciclismo.

Francesco Moser e la compagna Mara Mosole si conoscevano già da tempo proprio per la passione condivisa per il ciclismo. La scintilla, come raccontato dal campione in un’intervista per il Corriere della Sera, è scoccata durante la recente pandemia. “Lei è più giovane di me, nel ‘68 è stata campionessa d’Italia. La trovavo in giro in bici o alle Eroiche… Anche lei ha ancora la passione e andiamo spesso in giro insieme. Più o meno con la pandemia ci siamo avvicinati”.

