Francesco Moser: “Divorzio da Carla Merz? Cosa vecchia”/ “Dopo 42 anni…”

Francesco Moser: la verità sul divorzio da Carla Merz

Dopo la notizia della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi che si sono detti addio dopo 17 anni, è arrivata anche quella della fine del matrimonio tra Francesco Moser, padre di Ignazio, e Carla Merz. Una separazione giunta dopo 42 anni e che ha scatenato le reazioni del web. In realtà, come ha spiegato il padre di Ignazio Moser in un’intervista esclusiva ai microfoni del Corriere della Sera, la separazione risale a tre anni fa e in questi giorni è arrivato il divorzio.

Francesco Moser e Carla Merz divorziano dopo 41 anni/ "Moglie soffriva i Rodriguez…"

“In realtà la notizia è vecchia, siamo separati da tre anni, abbiamo firmato le carte per il divorzio a maggio, due mesi fa. Qualcuno deve aver scovato la notizia in Municipio” – ha spiegato Francesco Moser che, di fronte al clamore mediatico scatenato dalla notizia, ha detto – “forse perchè è venuto fuori insieme a quello di Totti”.

Francesco Moser/ "Rimpianto? Non aver vinto il Giro delle Fiandre..."

Francesco Moser e Carla Merz: i rapporti dopo il divorzio

Dopo aver trascorso 42 anni insieme e aver formato una famiglia, tre anni fa, Francesco Moser e Carla Merz hanno deciso di separarsi percorrendo due strade diverse, ma continuando ad avere un rapporto per i figli. “Siamo rimasti in buoni rapporti. Ci sentiamo, ci vediamo, mangiamo assieme, ci occupiamo dei nostri figli che sono grandi ma hanno sempre bisogno dei genitori”, ha detto il padre di Ignazio.

Ma quali sono i motivi che li hanno portati alla separazione dopo 42 anni? “A me è sempre piaciuto vivere in modo dinamico, conoscere persone e posti nuovi o ritrovare vecchi amici viaggiando e pedalando. Alla Carla ho proposto fin dall’inizio della nostra relazione di venire in giro con me, ma non è il tipo di vita che le piaceva e io ho sempre rispettato le sue scelte” dice ancora al Corriere della Sera che, di fronte alla possibilità di avere una nuova compagna, dice – “No, no, non c’è nessun’altra, si figuri”.

Francesco Moser: chi è, carriera e cosa ha vinto/ "Indimenticabile il Record dell’Ora nel 1984"

© RIPRODUZIONE RISERVATA