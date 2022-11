Francesco Moser e Carla Merz, genitori di Ignazio Moser/ Il divorzio dopo 41 anni…

Francesco Moser e Carla Merz, perché si sono separati?

Francesco Moser e Carla Merz sono i genitori di Ignazio Moser. I due hanno divorziato da poco dopo 41 anni di matrimonio. Si sposarono nel dicembre del 1980 in piazza Duomo a Trento: il grande campione del ciclismo, che fu soprannominato Lo sceriffo, e la sua Carla Merz, raccolsero in piazza una folla di persone per l’evento. Da quattro anni sarebbero separati ma solo alcuni mesi fa hanno ufficializzato il loro divorzio. Carla Merz è sempre stata molto lontana dal gossip e dai pettegolezzi, ma nell’ultimo periodo si parlava di una separazione tra i due. Francesco Moser smentì le voci di una crisi sebbene fosse già separato in casa, mentre oggi ha ammesso con i giornalisti che “la cosa è andata così e non c’è più niente da fare”.

I rapporti con l’ex moglie sono sereni: “Noi andiamo ancora d’accordo e qualche volta ci vediamo ma non c’erano più le condizioni. Nessun pentimento, è così e basta”. Come riporta il Corriere della Sera, il ciclista ha negato di avere una nuova fiamma: “Niente colpi di testa, niente di niente: escludo assolutamente di potervi stupire con qualche paparazzata”. La separazione è avvenuta nel 2019, l’ufficializzazione all’inizio di questo mese, con il divorzio. Alcune voci che si sono rincorse nel piccolo borgo in cui vive la famiglia Moser, come riporta riporta il Corriere della Sera, spiegano che la signora Merz pare abbia sofferto per il clamore generato dalla presenza dei Rodriguez, che spesso salgono in Trentino per soggiornare nel maso di Palù. Ovviamente, non può essere solo questa la ragione che ha portato al divorzio ma, secondo i ben informati, potrebbe aver contribuito a intaccare una quotidianità che era stata costruita col tempo. Nessun dettaglio è stato fornito sulla separazione e ora anche questi ex coniugi dovranno provare a ricominciare una nuova vita, l’uno distante dall’altro.

Come ha reagito Francesco Moser all’annuncio del matrimonio?

Dopo l’annuncio del matrimonio tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, Francesco Moser è stato chiamato in causa per commentare la notizia. Il papà di Ignazio non sembra vedere di buon occhio la nuora e si è mostrato distaccato nei confronti della notizie. In un’intervista a Diva e Donna, l’uomo ha spiegato: “Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio. Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare, mica posso comandarli. Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restare fidanzati tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene”.

Il papà di Ignazio ha poi chiarito di non sapere quale sarà la location del matrimonio. Le due famiglie non sono sembrate in ottimi rapporti e anzi sembra che l’eccessiva presenza della famiglia di Cecilia abbia rovinato il rapporto tra il padre di Ignazio e sua moglie. Francesco Moser ha spiegato di aver visto solo due volte in vita sua Belen e Veronica Cozzani, la madre di Cecilia.











