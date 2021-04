Francesco Moser, padre di Ignazio Moser/ Il matrimonio con Carla Merz e le grandi imprese…

Colpo di scena all’Isola dei Famosi 2021 con il prossimo ingresso di Ignazio Moser, personaggio notissimo nel mondo della tv, ma anche per gli appassionati di ciclismo, per i suoi risultati in pista come per i trionfi del padre Francesco Moser, il ciclista italiano con il maggior numero di successi su strada (ben 273 vittorie nel suo palmares). Nato nel 1951 e diventato professionista nel 1973, fino al 1988 hanno del suo ritorno dalle scene, Francesco Moser ha fatto innamorare nuovamente gli italiani delle due ruote, portando il tricolore sui più alti gradini al mondo.

Per Moser si contano in bacheca un Giro d’Italia e grandi successi nelle classiche, tra cui tre Parigi-Roubaix, due Giri di Lombardia, una Freccia Vallone e una Gand Wevelgem, come pure la vittoria nella Milano Sanremo del 1984: ci aggiungiamo un titolo mondiale su strada a San Cristobal 1977 e pure un oro ai Mondiali di Pisa di Monteroni di Lecce nel 1976. Davvero un palmares incredibile, a cui non possiamo non aggiungere pure le grande imprese fatte dallo stesso Francesco Moser nel record dell’ora: davvero un’eredità pesante per il figlio Ignazio, che pure sia per pochi anni si è dato al professionismo sulle due ruote, prima di dedcarsi al mondo dello spettacolo.

FRANCESCO MOSER: IL MATRIMONIO CON CARLA MERZ E UNA VITA LONTANA DAI RILETTORI

Impazienti di vedere Ignazio Moser protagonista in questa edizione deLl’Isola dei Famosi 202, approfittiamo per scavare nel passato e nella famiglia dello stesso ex pistard italiano e nuovo concorrente di Ilary Blasi: e in primis sono occhi puntati sul papà Francesco, tra gli sportivi italiani più vincenti di sempre. Ricordate le imprese sulle due ruote di Francesco, va pure detto che l’ex ciclista di Giovo si è sposato nel dicembre del 1980 con Carla Merz e dalla loro splendida unione, che si mantiene sempre ben lontana da riflettori, sono nati tre figli, Francesca, Carlo e per l’appunto Ignazio, prossimo protagonista sull’Isola e ancora fidanzato con la bella showgirl Cecilia Rodriguez, con cui dal 2020 fa coppia fissa. Benchè la vita di Ignazio sia sempre sotto la luce del sole, grazie anche al suo profilo social su sui è sempre attivissimo, la famiglia Moser è lontano dai riflettori, ma pure non manca di supportare Ignazio in tutte le sue nuove avventure televisive.

A gennaio 2020 il trentino aveva raccontato sulle colonne de Il Giornale: “Inizialmente papà non mi ha appoggiato per questa decisione e non la capiva. Il mio era un modo per allontanarmi, in qualche modo, dalla tradizione di famiglia, molto legata allo sport. Inizialmente non sono stato supportato, poi quando hanno visto che avevo trovato un mio equilibrio, hanno cambiato opinione e mi sono stati vicini totalmente”.



