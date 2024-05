Francesco Muglia, chi è il marito Annalisa/ La cantante: “è stimolante, di grande iniziativa”

Francesco Muglia e Annalisa sono marito e moglie dallo scorso luglio 2023. Un amore nato in sordina quello tra il manager e la regina della musica pop italiana che nell’ultimo anno ha battuto ogni record. I due si sono incontrati proprio durante un evento di Costa Crociere: Annalisa era la cantante ospite, mentre Francesco Muglia ricopre il ruolo di vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Tutto ha avuto inizio nel 2020; una storia vissuta in silenzio e lontano dal clamore mediatico per la cantante di Amici e il manager che ha 43 anni ed è nato a Padova. Da diversi anni l’uomo vive a Genova dove lavora come manager e vicepresidente del marketing di Costa Crociere.

Proprio Annalisa, da sempre restia a parlare della sua vita privata e sentimentale, in occasione di una intervista ha parlato dell’uomo che le ha cambiato la vita: “l’ho conosciuto due anni fa durante un evento di Costa Crociere”. Non solo, la voce di Bellissima parlando del carattere di Francesco ha confessato: “è stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare”.

Annalisa e il marito Francesco Muglia, il matrimonio celebrato tra Assisi e la Liguria

In realtà il primo incontro tra Annalisa e il marito Francesco Muglia non aveva lasciato il segno. I due, infatti, non si erano neppure scambiati i numeri di telefono stando a quanto rivelato dalla cantante: “non è successo niente, non ci siamo nemmeno scambiati i numeri. Lui mi ha scritto poi sui social”. Da un messaggio sui social è iniziata una bellissima storia d’amore che ha spinto i due al grande passo del matrimonio. Annalisa e Francesco Muglia, infatti, si sono sposati lo scorso luglio con una cerimonia intima e privata celebrata prima presso la Chiesa diSan Francesco ad Assisi, mentre il ricevimento si è svolto in Liguria in riva al mare a Tellaro, in provincia di La Spezia.

A festeggiare l’amore di Annalisa e Francesco tanti amici tra cui Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Le notizie su Francesco sono davvero poche essendo un uomo lontano dal mondo dello spettacolo. Ma quello che possiamo dirvi che dopo aver conseguito la laurea presso la Facoltà di Lettere all’Università di Padova ha proseguito gli studi specializzandosi presso l’Università di Stoccolma e successivamente ha seguito un master in Marketing e Comunicazione Publitalia ’80. Da lì l’inizio di una carriera che l’ha portato a diventare vice presidente del settore marketing di Costa Crociere.











