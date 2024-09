Finalmente Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono sposati. Ormai il produttore musicale e la famosa influencer amica di Chiara Ferragni sono fidanzati da molti anni e giovedì 12 settembre 2024 si sono detti il fatidico “sì”. La cerimonia è stata coronata da Annalisa (ex ragazza di Simonetta), che insieme al marito Francesco Muglia ha deliziato gli invitati con un canto al pianoforte. Lei e Davide sono stati fidanzati dal 2015 al 2017 ma oggi sono restati in buoni rapporti tanto che lei è stata invitata come cantante ufficiale al matrimonio. Tra i vip presenti anche Emma, Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi, Tananai, Dargen D’Amico, Chiara Biasi e Filippo Fiora.

Chiara Ferragni Fedez, scontro su mantenimento figli/ "Se ne occuperà lei, lui ha proposto somma irrisoria"

Uno dei momenti più belli è stato senza dubbio il discorso di Chiara Ferragni, che ha dedicato dolci parole ai neo-sposi. Veronica Ferraro e Davide Simonetta hanno scelto una didascalia per annunciare il matrimonio: “Il nostro momento per sempre“. Sui social sono comparse tantissime foto che mostrano il matrimonio da sogno dei due, che solitamente sono stati sempre molto riservati. I novelli sposi hanno scelto una location bellissima nella natura, celebrando le nozze in uno splendido giardino, anche se la località non è mai stata svelata per questioni di privacy. Dalle foto si vede poi un altro spazio allestito con una lunga tavolata decorata con romantiche luci e il palco dove si sono esibiti tutti i musicisti.

Chiara Ferragni e Silvio Campara stanno insieme?/ Il maxi regalo che avrebbe insospettito la moglie Giulia

Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono sposati: chi c’era al matrimonio dell’amica di Chiara Ferragni

“Ho sempre detto di essere lontana anni luce dal sole ma da quando ti conosco non ho mai visto così chiaro” ha detto Veronica Ferraro davanti a tutti: “riso così tanto, non mi sono mai sentita amata così. Ci proveremo ancora ad avere un figlio. Spero sia come te ma se rimarremo soli avrò già vinto tutto“. La sua dedica al marito Davide Simonetta ha già fatto il giro del web. Entrambi non hanno mai nascosto di aver provato ad avere un figlio, ancora senza successo.

Annalisa, perchè la Nasa le ha ‘dedicato’ un asteroide?/ Dalla laurea in fisica al successo ‘spaziale’

Tempo fa, Veronica Ferraro aveva coinvolto i fan rispetto alla ricerca di un bambino, tanto da aver provato anche la fecondazione in vitro. Alla cerimonia era presente anche Chiara Ferragni, che è stata testimone ufficiale della sposa, mentre il testimone dello sposo è stato Paolo Antonacci. Il discorso della migliore amica e influencer Chiara Ferragni ha commosso tutti: “In tutti questi 17 anni tu, più di tutto, mi hai fatto sentire al sicuro, mi hai fatto sentire a casa. Sei la mia migliore amica ma anche la mia compagna di avventure, la spalla su cui piangere e la socia con cui fare qualsiasi caz***a ci faccia sentire vive. Sei una persona unica e sei da sempre parte della mia famiglia“.