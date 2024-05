Francesco Muglia, marito Annalisa/ La cantante: “a casa ci dividiamo i compiti senza rinunciare a niente”

Prosegue a gonfie vele l’amore e il matrimonio di Annalisa con il marito Francesco Muglia. La coppia si è sposata lo scorso 29 giugno con una cerimonia religiosa celebrata presso la basilica di San Francesco ad Assisi, mentre i festeggiamenti si sono tenuti in Liguria, per la precisione in riva al mare a Tellaro, in provincia di La Spezia. A festeggiare i novelli sposi tantissimi amici e colleghi tra cui anche Maria De Filippi accompagnata da Rudy Zerbi. Ma come è nato l’amore tra Annalisa e il marito Francesco Muglia? A rivelarlo è stata proprio la cantante di “Sinceramente” che ospite di Alessandro Cattelan ha rivelato: ” ci siamo incontrati sul lavoro: io dovevo cantare a un evento e c’era anche lui, però poi ci siamo risentiti e rivisti dopo”.

Francesco Muglia, chi è il marito Annalisa/ La cantante: "è stimolante, di grande iniziativa"

Il primo incontro tra i due risale al 2020: lei era ospite di un evento organizzato da Costa Crociere, azienda per cui lui ricopre il ruolo di vicepresidente del settore marketing. Da quel momento è scattata la scintilla che li ha portati a conoscersi e frequentarsi in gran segreto fino alla notizia delle nozze celebrate, volutamente in gran segreto.

Iva Zanicchi: “Amadeus ha fatto un miracolo con Sanremo”/ “Annalisa? Le canzoni commerciali…”

Annalisa e il marito Francesco Muglia: come va il matrimonio?

Il matrimonio tra Annalisa e il marito Francesco Muglia prosegue alla grande. A rivelarlo è stata proprio la cantante di Bellissima ospite di Stasera c’è Cattelan, lo show condotto da Alessandro Cattelan. Annalisa, da sempre restia a parlare della sua vita privata, ha deciso di fare un’eccezione negli studi dello show rivelando: ” la figata è che non è cambiato niente, tra noi è tutto uguale a prima”. La cantante ha poi raccontato del giorno del matrimonio: “il momento bello con i parenti, la festa, la condivisione con le persone a cui vogliamo bene, quel giorno indimenticabile che io volevo, per me la cosa importante era vivere quell’esperienza”. Un matrimonio volutamente semplice e fatto con le persone più care come ha precisato la cantante: “abbiamo fatto una cosa piccola solo per la famiglia, poi qualche giorno dopo una festa per tutti gli amici”.

Alessandra Amoroso ‘scarta’ l’amica Emma per Annalisa/ La simpatica gag a ‘Stasera c’è Cattelan’

Infine parlando di come va la vita coniugale, la voce di Bellissima ha detto: “a casa ci dividiamo i compiti” e non solo ha rivelato che non sono mancati i limiti – “soprattutto sull’impicciarsi su come si gestiscono le amicizie o su come si trattano le persone con cui magari lavori. Bisogna essere insieme e sentirsi comunque liberi, senza rinunciare a niente”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA