Francesco Muzzi e Martina Pedaletti/ Inizia la convivenza, nuove tensioni? (Matrimonio a prima vista)

Francesco Muzzi e Martina Pedaletti sono una delle tre coppie protagoniste della nuova edizione di Matrimonio a prima vista, in onda questa sera su Real Time. Secondo i tre esperti – Nada Loffredi, Fabrizio Quattrin e Mario Abis – la coppia romana ha buone possibilità di restare insieme: i due sono stati scelti con un’affinità dell’82%. Nonostante partano da posizioni lontane, lui è caldo mentre lei è fredda, sono legati da una forte empatia comunicativa. Nella prima puntata Francesco e Martina hanno ricevuto la notizia che si sarebbero sposati dopo 15 giorni. Dopo aver dato condiviso la novità con parenti e amici, sono iniziati i preparativi. È stato Francesco a scegliere l’abito da sposa di Martina e a lei è piaciuto tantissimo. Nella seconda puntata la coppia si è sposata sul litorale romano, a Santa Severa in una location incantevole.

Francesco Muzzi e Martina Pedaletti: inizia la convivenza per la coppia romana

Francesco Muzzi e Martina Pedaletti si sono incontrati per la prima volta all’altare, e la sposa è rimasta delusa dalla prima impressione dello sposo. Nel corso della giornata, però, tra foto e pranzo di nozze, Martina ha piano piano cambiato idea, trovando Francesco molto simpatico, alla mano e completamente diverso da ciò che pensava. Nella terza puntata i due novelli sposi sono volati in Sardegna per la luna di miele, dove inaspettatamente si sono ulteriormente avvicinati. Adesso per Martina e Francesco inizia la convivenza e la vita di tutti i giorni: lo sposo, con la sua simpatia, riuscirà a sciogliere completamente il cuore della neo-moglie? O le problematiche di tutti i giorni metteranno a dura prova il loro equilibrio? Dopo alcune settimane di convivenza Francesco e Martina dovranno decidere se restare insieme o lasciarsi: il pubblico di Matrimonio a prima vista 2021 fa il tifo per loro!

