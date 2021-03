Francesco Muzzi e Martina Pedaletti/ Momento intimo in viaggio di nozze? (Matrimonio a Prima Vista)

Francesco Muzzi e Martina Pedaletti sono una delle tre coppie protagoniste della nuova edizione di “Matrimonio a prima vista 2021”, in onda su Real Time. Francesco (38 anni) e Martina (35 anni) sono entrambi romani. Lui è un grande tifoso della Lazio e appassionato di moto, fa il tassista, lavoro che ama e che gli permette di ascoltare le persone come se fosse uno psicologo. Francesco è single da diverso tempo, in attesa di trovare la ragazza giusta con cui costruire una famiglia. Martina di giorno lavora commessa in un negozio di abbigliamento e di sera fa la bartender in vari locali di Roma. È single da 2 anni, ma la sua ultima storia l’ha fatta crescere. La coppia si è sposata sul litorale romano, ma Martina è rimasta molto delusa da Francesco una volta incontrato davanti all’altare. Con il passare della cerimonia, la ragazza ha iniziato pian piano ad ammorbidirsi.

Francesco Muzzi e Martina Pedaletti: la coppia laziale

“Darò tutta me stessa, nonostante le esperienze passate”, ha detto Martina Pedaletti durante il matrimonio a Santa Severa, mentre Francesco Muzzi non è riuscito a nascondere la sua emozione. I tre esperti, Nada Loffredi, Fabrizio Quattrini e Mario Abis, che hanno formato le coppie, sembrano scommettere proprio sulla coppia laziale. L’appuntamento con “Matrimonio a prima vista 2021” in onda oggi, mercoledì 17 marzo, su Real Time sarà dedicato alla luna di miele delle tre coppie. Martina e Francesco sono ancora in fase di studio: la giovane romana, infatti, è frenata nel rapporto con il marito perché aveva aspettative differenti. Francesco, però, con il suo carattere estroverso pare abbia iniziato a farla sciogliere. Ci sarà anche un momento molto intimo durante il viaggio di nozze in Sardegna.

