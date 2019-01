Orlando Puoti, chi è il Principe Azzurro di Avanti un Altro?/ Flirt con Nozzolino: pubblico divertito

Orlando Puoti, il principe azzurro di Avanti un altro, sta incuriosendo i telespettatori. Trentotto anni, napoletano, lavora come assistente amministrativo scolastico. Nel tempo libero e per passione, svolge anche l’attività di animatore e il suo esordio nel game show di Bonolis, non sarà sicuramente dimenticato dal pubblico. Bizzarro e un po’ sbadato, impedito quanto basta, pone ai giocatori del pre serale, i suoi curiosi interrogativi, avvolto dal suo svolazzante vestitino azzurro (come se fosse all’interno di un costante carnevale). Orlando ha rivelato una simpatia coinvolgente, conquistando all’istante il pubblico da casa e provocando tante risate ai concorrenti ed anche a Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Scelto da un partecipante alla gara, il principe azzurro ha percorso gli scalini volteggiando come un ballerino. “Laurenti venga, si sta perdendo una cosa incredibile!”, ha sentenziato il conduttore divertito.

Orlando Puoti, chi è il Principe Azzurro di Avanti un Altro?

Ma chi è Orlando Puoti? Il principe azzurro di Avanti un altro, è “noto” alle cronache di gossip per avere avuto una storia con Francesco Nozzolino (attualmente non sappiamo se i due siano ancora fidanzati oppure no). Proprio l’opinionista di Barbara d’Urso, fa anche lui parte del mini mondo di Bonolis. I due si sarebbero conosciuti e innamorati nel corso delle riprese del nuovo videoclip di Nozzolino, giurato lo scorso settembre. Francesco e Orlando sono stati fotografati in atteggiamenti molto intimi, facendo presagire che tra di loro potesse essere scoppiata la passione. L’esordio nel programma di Paolo Bonolis nel frattempo, è stato accolto positivamente dal pubblico. E così, come sottolinea anche Dagospia è molto probabile che Avanti un’altro! abbia trovato un nuovo protagonista molto divertente anche per le prossime puntate.





© RIPRODUZIONE RISERVATA