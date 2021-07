Francesco Nuti/ La vita dopo l’incidente e i danni neurologici

Francesco Nuti, attore e regista originario di Firenze, rimase vittima di un grave incidente domestico il 3 settembre 2006. Prima di allora aveva vissuto un brutto periodo di depressione e di dipendenza dall’alcol, da cui apparentemente era riuscito a riprendersi soltanto alla vigilia del suo ritorno sul set. Poi, però, il tragico evento che gli sconvolse la vita: cadendo dalle scale, Nuti si procurò un ematoma cranico e venne ricoverato d’urgenza presso il Policlinico Umberto I di Roma. Dopo l’operazione, il successivo 24 novembre, uscì dal coma e venne trasferito nell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Si tratta di un centro specializzato nella riabilitazione neuromotoria: Francesco, infatti, ha riportato gravi danni neurologici.

Nel maggio 2007, i giornali annunciarono che Francesco Nuti aveva buone possibilità di tornare a camminare. Le dimissioni, però, arriveranno soltanto un anno dopo, precisamente ai primi di giugno. L’ex compagna Annamaria Malipiero, da cui nel ’99 aveva avuto la figlia Ginevra, comunicò in quell’occasione che Francesco aveva necessità di continuare con la riabilitazione. Nel febbraio 2009, il fratello Giovanni fece sapere che l’attore poteva finalmente tornare a casa. Nello stesso anno viene presentato un saggio di Matteo Norcini a lui dedicato, Francesco Nuti. La vera storia di un grande talento. Sempre con Giovanni, Francesco ha firmato una raccolta di versi pubblicata nel 2009. La Cineteca Nazionale gli ha inoltre dedicato una retrospettiva alla Sala Trevi di Roma.

Giovanni Veronesi parla delle condizioni di salute di Francesco Nuti

In un’intervista al Corriere di due settimane fa, Giovanni Veronesi, allievo artistico di Francesco Nuti, ha parlato del loro legame aggiornando anche il pubblico circa lo stato di salute dell’attore: “Lui non fa parte della mia famiglia, ma è come se fossimo fratelli”, esordisce l’artista in maniera accorata. “Se non ci fosse stato lui il mio mestiere non sarei riuscito a farlo in questo modo, entrando dalla porta principale. A parità di talento ne ho visti tanti rimanere al palo, io non mi reputo Kubrick, so benissimo quali sono miei limiti”. Nei primi anni della sua carriera, Nuti lo spalleggiò, produsse i suoi film e glieli fece scrivere. Alla domanda sulle sue condizioni, invece, risponde che non è sicuro che lui lo capisca, “ma la speranza è talmente tanta che esco sempre soddisfatto”. “E poi lui sorride, mi guarda, alle volte spero che non capisca perché ho paura che possa soffrirne”.

