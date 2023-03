Francesco Oppini: “A 18 anni mi allontanai da mia madre Alba Parietti”/ “Fu follia…”

Francesco Oppini, ospite della trasmissione “Ciao Maschio”, condotta su Rai Uno da Nunzia De Girolamo, ha svelato un retroscena relativo al suo rapporto con la madre, Alba Parietti. Il commentatore sportivo e affetto stabile di “Oggi è un altro giorno” ha dichiarato che, quando aveva un’età compresa fra i 18 e i 19 anni è andato contro sua mamma per amore: “Abbiamo avuto veramente un momento di grossa difficoltà, ci siamo persi completamente perché lei non approvava il mio rapporto con una persona molto più grande di me”.

A quel punto, Francesco Oppini ha compiuto un gesto istintivo, che indubbiamente per dodici mesi ha segnato l’esistenza sua e di Alba Parietti: “Ho deciso di allontanarmi da lei per un anno di vita intero, quello della maturità, nel quale naturalmente finii per essere bocciato. Credo sia stata una follia d’amore abbastanza forte”.

FRANCESCO OPPINI E IL RAPPORTO CON NONNA GRAZIA: “ERA QUASI LA MIA VERA MADRE”

Poi, nello studio di “Ciao Maschio”, Francesco Oppini ha ricevuto proprio un messaggio da parte di mamma Alba Parietti, che recitava: “Fra qualche giorno sarebbe stato il compleanno della donna che ha contato di più nella mia vita, mia mamma. Secondo me, lei per te è stata più di una madre. Voglio ricordarla perché era piena di allegria e generosità. Proprio insieme a te siamo stati costretti a prendere una decisione che la riguardava, molto molto difficile (la donazione degli organi, ndr). Anche davanti alla tragedia più grande della vita di ognuno di noi, la nonna, mia mamma, è riuscita a lasciare un regalo che abbiamo condiviso insieme”.

Commosso, Francesco Oppini ha replicato: “I nonni sono per tutti noi quella parte fatata della vita che quando scompare ti fa rendere conto di quanto hai perso. Per Grazia, mia nonna materna, io avevo una sorta di devozione dovuta all’infanzia, ai compiti ‘rubati’ di nascosto ai miei genitori, ai vizi che mi sono stati concessi nel giusto. Nel periodo del divorzio dei miei, lei cercava sempre di strapparmi il sorriso con qualcos’altro. Se n’è andata troppo presto e quel buco che ha lasciato non lo riesco ad accettare. È stato quasi come se lei fosse la mia vera madre”.











