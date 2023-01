Alba Parietti, da Franco Oppini e Christopher Lambert/ Tutti gli amori della showgirl

Alba Parietti e Franco Oppini, il primo matrimonio della showgirl

Nel corso della sua longeva carriera televisiva, Alba Parietti ha avuto spesso un ruolo da protagonista come dimostrato dalla sua presenza fissa in diversi salotti televisivi ancora oggi. Molti dei più grandi amori della showgirl sono nati proprio dietro le quinte della sua attività professionale, come il suo primo matrimonio con Franco Oppini. Con l’ex marito ancora oggi vive in ottimi rapporti, salvo alcune ruggini del passato.

Alba Parietti e Franco Oppini si sono conosciuti nei primi anni ’80, coronando il sentimento con il matrimonio nel 1981 e con la nascita del figlio Francesco Oppini. La passione tra i due si è spenta nel 1990, anno della separazione, seguito dal divorzio legale avvenuto nel ’97. L’amore tra i due sarebbe finito per via di Stefano Bonaga, un docente universitario che avrebbe fatto breccia nel cuore di Alba Parietti proprio nel 1991. La showgirl ha spesso confermato l’amore con quest’ultimo definendolo il più importante della sua vita, terminato poi nel ’96 per un nuovo flirt con Christopher Lambert.

Alba Parietti, il tira e molla con Christopher Lambert e la passione con Ezio Bosso

Dopo la relazione importante con Stefano Bonaga, il cuore di Alba Parietti è stato rapito da Christopher Lambert nel 1996. L’incontro tra i due è ancora avvolto dal mistero dato che i diretti interessati non hanno mai parlato ampiamente del flirt di quegli anni. Tra l’altro, i due hanno avuto un fugace riavvicinamento nel 2017, salvo poi allontanarsi nuovamente senza particolare strascichi.

Per Alba Parietti dall’inizio degli anni 2000 ad oggi sono arrivate tante esperienze dal punto di vista sentimentale, spesso legate ad affinità intellettuali nate proprio tra i vari impegni lavorativi della showgirl. Tra le storie più profonde e spesso menzionate dalla Parietti è da menzionare quella con il compianto musicista Ezio Bosso. Con il compositore scomparso nel 2020 ha avuto un rapporto a suo dire viscerale, definito da momenti anche dolorosi ma che non lasciano spazio ai rimpianti. Alba Parietti non ha dunque mai nascosto i tormenti della relazione con Ezio Bosso, definendola dispendiosa dal punto di vista sentimentale ma meritevole di essere vissuta per la sua particolarità.

