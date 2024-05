Fabio Adami, compagno Alba Parietti/ “Siamo più che una coppia, siamo lo specchio l’uno dell’altro”

Fabio Adami è il compagno di Alba Parietti. Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra il Manager di Poste Italiane e Responsabile di vendita TOP PAL e la popolare conduttrice televisiva. I due, infatti, sono sempre più innamorati e c’è chi parla di matrimonio! Sarà davvero così? Voci e indiscrezioni a parte, Alba Parietti è sempre più innamorata del suo Fabio Adami conosciuto per caso durante un viaggio in treno. L’incontro tra i due è avvenuto nel 2021 e da allora fanno coppia fissa. Un vero e proprio colpo di fulmine scattato per uno strano scherzo del destino come ha raccontato in diverse occasioni la conduttrice televisiva. Dalle pagine del Corriere della Sera, la Parietti ha raccontato: “dovevo prendere il treno un’ora prima e lui due ore dopo”. Alla fine si sono ritrovati sullo stesso treno.

Il primo ad avvicinarsi è stato proprio Fabio Adami ammaliato dalla bellezza di Alba: così con la scusa di aiutarla con le valigie i due si scambiano un primo veloce sguardo che lascia il segno. Durante il viaggio, infatti, la Parietti comincia ad osservarlo soffermandosi sulle sue spalle. “Era successo qualcosa, un colpo di fulmine” – ha detto la Parietti che riceve il biglietto da visita di Fabio.

Fabio Adami e Alba Parietti: la conduttrice “ho trovato in lui la mia famiglia”

Un amore può nascere anche a bordo di un treno. E’ la storia di Alba Parietti e Fabio Adami che devono tutto proprio ad uno strano scherzo del destino. Durante un viaggio in treno i due si scambiano uno sguardo di intesa; il Manager di Poste Italiane e Responsabile di vendita TOP PAL riconosce la conduttrice televisiva e decide di lasciarle il suo biglietto da visita. Non appena arrivata in stazione, Alba prende coraggio e gli scrive un messaggio: “sarei curiosa di vedere l’altra metà della faccia”. I due escono a cena insieme e il resto è storia!

“Ci piace fare tutto insieme” – ha detto Alba che parlando del suo amore per il compagno Fabio Adami ha aggiunto – “siamo più che una coppia, siamo lo specchio l’uno dell’altro. E’ la mia fortezza ed io la sua spensieratezza”. Infine la conduttrice ha confessato: “ho trovato in lui la mia famiglia, un po’ mio padre, il mio migliore amico. Mi toglie le paure, mi sgrida, mi rassicura. L’amore più sano e passionale esiste”.











