Francesco Oppini e Francesca Viverit/ Prima foto ufficiale con la nuova fidanzata

Francesco Oppini follemente innamorato di Francesca Viverit: la foto in vacanza

Francesco Oppini, ex concorrente del GF Vip 5 e figlio di Alba Parietti, ha ufficializzato la sua relazione con Francesca Viverit. Numerosi rumor si sono susseguiti nelle ultime settimane, in cui si parlava di una relazione tra i due non ancora confermata. Paparazzate e indiscrezioni vanno avanti da circa due mesi, quando la coppia si sarebbe legata sentimentalmente.

Ora si può lasciare da parte il congiuntivo e parlare di vera e propria certezza. L’ex gieffino ha infatti condiviso il primo scatto social con la sua nuova fidanzata, mentre si godono le vacanze tra relax e amore. Sguardi sorridenti e innamorati, i due hanno ufficializzato la loro storia d’amore. Sulla nuova fiamma di Oppini però, si sa molto poco; dalla biografia Instagram sembra che studi Scienze dei Servizi Giuridici all’Università Statale di Milano e abiti a Basiglio, in provincia di Milano. Sia apprende anche che Francesca Viverit sia un’ex nuotatrice a livello agonistico e istruttrice di nuoto.

Francesco Oppini e lo strano silenzio sulla rottura con l’ex Cristina Tomasini

Francesco Oppini è, dunque, attualmente fidanzato con Francesca Viverit ma dov’è finita Cristina Tomasini? Sulla fine della loro storia è calato un silenzio assordante e incolmabile. La loro relazione sembrava essere salda e indistruttibile tanto che il figlio della Parietti ha lasciato il GF Vip proprio per tornare da lei, dichiarando anche di volerla sposare.

Dopo alcuni mesi dalla fine del reality però, sembra che le cose non siano andate bene. La coppia è risultata sempre più distante, a cominciare dall’assenza di Cristina al compleanno dell’ex gieffino. A rompere il silenzio è stata proprio lei sui social con un messaggio criptico: “Per amare il piacere non ci vuole molto. Per amare davvero ci vuole un eroe capace di governare la propria paura“. Le sue parole non fanno esplicito riferimento a Francesco, ma sembrano suggerire la fine di un amore.

