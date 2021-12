Francesco Oppini, figlio Alba Parietti/ L’amore per Cristina Tomasini e il ricordo di Luana

Francesco Oppini è stato certamente uno dei protagonisti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” vinta da Tommaso Zorzi, con cui aveva instaurato un grande rapporto di amicizia (i due non si parlerebbero più da tempo). Questa esperienza ha permesso al figlio di Alba Parietti e Franco Oppini di farsi conoscere meglio e di parlare anche di alcuni aspetti meno noti del suo privato, nonostante lui sia particolarmente restio a farlo.

Il 39enne è infatti felicemente fidanzato con Cristina Tomasini, classe 1984, che non ama stare sotto le luci dei riflettori, scelta condivisa da entrambi. Il legame tra i due è nato nel 2018, anche se avevano avuto la possibilità di conoscersi qualche anno prima. Nel momento in cui entrambi hanno capito di essere innamorati l’uno dell’altra non si sono più lasciati e hanno ora intenzione di formare una famiglia. Non a caso, l’ex “gieffino” la definisce “il mio angelo caduto dal cielo” proprio per la capacità che lei ha avuto di sostenerlo in uno dei momento più difficili della sua vita.

Francesco Oppini e il dolore per la perdita dell’amata Luana

Qualche anno fa, come ha raccontato lui stesso al “Gf Vip”, Francesco Oppini ha vissuto una tragedia che lo ha segnato in modo indelebile, la perdita della sua fidanzata, Luana, vittima di un incidente stradale. L’evento è avvenuto quando lui era ancora giovanissimo ed era convinto di voler passare tutta la vita con lei.

“È successo il giorno prima del suo compleanno – aveva raccontato lui nel corso della sua esperienza nella Casa –. Io le avevo comprato un regalo e organizzato una sorpresa. L’ho saputo da sua madre, l’ho chiamata dopo una notte trascorsa in bianco e mi ha detto dell’incidente. Quando hai 24 anni e vivi una storia d’amore appieno, tutto puoi pensare tranne che queste cose. Lei prima era fidanzata con un’altra persona, avevamo appena iniziato a viverci. Non voleva dirlo ai suoi per non farmi passare per uno poco per bene. Se oggi sono come sono, lo devo a lei perché nessuno nella vita mi ha insegnato a sorridere così“.

