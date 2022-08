Francesco Oppini furioso su Instagram/ “Siamo un aereo di gente incaz*atissima”

Un Ferragosto da dimenticare per Francesco Oppini che ha vissuto una disavventura in aeroporto e ha voluto condividere la sua esperienza e tutta la sua rabbia sul suo profilo Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è rimasto bloccato su un volo RyanAir per alcune ore insieme alla sua fidanzata Francesca e a tutti gli altri passeggeri.

Per documentare la sua disavventura Francesco Oppini si è sfogato su Instagram dicendo: “Siamo un aereo di gente incaz*atissima. Doveva partire il volo alle 13:35 ma è arrivato in ritardo da Bergamo. Si sono inventati dopo un’ora che siamo in aereo con l’aria condizionata spenta, che per colpa di qualcuno è saltato lo slot. Siamo dovuti tornare in aeroporto, ai parcheggi a fare benzina. Peccato che nessuno stia facendo rifornimento”.

Francesco Oppini furioso, si sfoga su Instagram

Francesco Oppini ha voluto rimarcare come all’interno dell’aereo l’equipaggio avesse mantenuto l’aria condizionata spenta, rendendo l’attesa e il ritardo ancora più snervante per tutti i passeggeri: “La gente qui sta impazzendo, c’è un caldo pazzesco” aggiungendo “Questa è RyanAir. Quindi Ferrovie italiane, aeroplani, non funziona un caz*o da nessuna parte“.

Il viaggio stressante per Francesco Oppini non si è concluso con il rientro in Italia, infatti una volta atterrati Oppini a polemizzato su Instagram la scarsa organizzazione commentando: “Siamo atterrati con il giusto ritardo e per completare l’opera si sono dimenticati il pulmino”.

