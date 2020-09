Francesco Oppini/ Il peso di mamma Alba Parietti: sui social è già un meme (Grande Fratello Vip 2020))

Francesco Oppini è già finito sulle pagine di gossip a pochi minuti di distanza dal suo ingresso al Grande Fratello Vip 2020. Durante la scorsa diretta, la madre Alba Parietti infatti ha deciso di telefonare in studio e i social non si sono lasciati sfuggire l’espressione del figlio e soprattutto il suo labiale. “Ma no… di già? Ma dai, dopo un minuto”, ha detto sottovoce, mentre la telecamera lo stava inquadrando. Si è verificato tra l’altro proprio ciò che temeva di più, ovvero di essere visto ancora una volta come figlio d’arte e non come persona. Senza considerare che l’argomento Parietti era già stato tirato fuori proprio a ridosso del suo ingresso, quando il padrone di casa gli ha fatto presente quali attriti ci siano fra Patrizia de Blanck e sua madre. Ed è stata proprio la Contessa, durante la telefonata di Alba, a riportare i riflettori addosso al rampollo: “Tuo figlio è stato il primo a dire che sei una str**za”. Anche i social non perdonano: l’attacco in queste ore non è solo diretto a Francesco, che a detta di molti non avrebbe nulla del vip, ma anche contro la stessa Alba. Quest’ultima perchè invece di dare risalto ai problemi importanti che affliggono l’Italia, ha preferito per un breve momento condividere dei post sul reality. “Sono sicura che ti farai amare e conoscere per la persona che sei, un bacio amore”, aveva scritto la showgirl poco prima dell’ingresso del figlio nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Sarà finita qua o dovremo aspettarci un’altra incursione di Alba in una delle prossime dirette?

FRANCESCO OPPINI “EROE DEL GF VIP”

Francesco Oppini dovrà faticare parecchio per farsi notare all’interno del Grande Fratello Vip 2020. Con una personalità non proprio esuberante e più soft, il rischio è che il telecronista rimanga in ombra proprio in questa prima fase di gioco, la più delicata. Gli haters si sono già scatenati: sono in molti a credere che sarà uno dei prossimi a finire in nomination. “Non ti preoccupare Alba, tra quindici giorni è fuori”, scrive qualcuno alla Parietti sui social, beccandosi anche una risposta a tono da parte sua. “Tu sei fuori adesso”, replica la showgirl senza mezzi termini. Esiste però un’altra fetta dei social che sembra adorare Oppini Junior, soprattutto per via delle sue espressioni facciali. Durante una lite tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe, il telecronista si è guardato attorno con forte imbarazzo, cercando di bere un bicchier d’acqua per passare inosservato. Sui social però è scattato subito il meme, facendolo schizzare fra i trend topic del momento. “L’eroe inconsapevole di questo Grande Fratello Vip 2020”, ha scritto qualcuno. Staremo a vedere, niente è escluso dopo tutto. Prima del suo ingresso, Francesco non era di certo fra i favoriti agli occhi delle case di scommesse, ma tutto potrebbe cambiare in tempo record. L’unico errore in questo caso potrebbe provenire proprio dalla produzione, nel caso in cui si volesse ancora una volta spostare l’attenzione sulla Parietti. Ovvero la madre che lo stesso Francesco ha definito ingombrante (pur volendole bene).



© RIPRODUZIONE RISERVATA