Francesco Oppini/ Lacrime per mamma Alba Parietti “Il terribile incidente in auto..”

Anche Francesco Oppini ha superato il limite al Gf Vip 5. Mentre i social impazziscono per i meme che lo riguardano, il figlio di Alba Parietti ha deciso di affrontare la concorrente più ostile della Casa: Franceska Pepe. Nei giorni scorsi, Francesco si è guardato bene dal dire la sua alla diretta interessata, poi la situazione lo ha spinto a fare

un leggero cambio di rotta. “Cerca di non rispondere sempre in modo secco”, le ha suggerito, “diventa difficile poi approcciarti”. Oppini infatti crede che la modella abbia sempre un atteggiamento di difesa che la porta a passare all’attacco, anche quando in realtà non ci sarebbe motivo di alzare le difese. “Nessuno vuole litigare con te”, ha

aggiunto, “ripeti sempre che noi non capiamo ma magari è il tuo modo di comunicare complicato”. Franceska a quel punto ha deciso di allontanarsi per andare in cucina e controllare il polpettone, obbligando Francesco a riprenderla. “Ecco vedi uno ti parla e tu te ne vai”, le ha detto, “uno te lo dice perchè magari vuole capirti e trovare un modo per conoscerti”. Franceska è rimasta sorpresa dalle sue parole e pensa invece che tutti siano impegnati a rimproverarla con eccessiva frequenza.

FRANCESCO OPPINI SI CONFIDA SULLA MAMMA ALBA PARIETTI E SUL PADRE FRANCO..

Francesco Oppini ha trovato una sua dimensione nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Il telecronista ama divertirsi e far divertire e lo ha dimostrato in questi giorni lanciandosi in una perfetta imitazione di Tommaso Zorzi e della madre Alba Parietti. Lontano dagli occhi indiscreti, Oppini dimostra però di possedere una forte sensibilità. Lo troviamo infatti in confessionale con le lacrime agli occhi e il volto paonazzo. “Era un continuo essere sbattuti sulle copertine”, ha sottolineato parlando del periodo in cui i suoi genitori si sono separati. “Ogni figlio vorrebbe dei genitori che sono fantastici e sono tutto per me, lo saranno sempre”, ha aggiunto. Ed è il pensiero del grave incidente vissuto da Alba tanti anni fa che lo fa scoppiare di nuovo a piangere. “Quando tu hai ancora a 38 anni i tuoi genitori in salute, belli, sereni, capisci che hai qualcuno su cui contare veramente”, ha continuato. La vita non è stata facile per Francesco: nel 2006 ha perso la fidanzata Luana, a causa di un incidente. “Se io oggi sono quello che sono, lo devo a lei. Perchè nessuno mai nella vita mi ha insegnato a sorridere così”, ha rivelato.



