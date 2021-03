Francesco Oppini presenta Lino, nuovo amore di Dayane Mello/ “Il tombeur de femme..”

Dayane Mello non ha vinto il Grande Fratello vip 2020 ma sicuramente ha avuto modo e tempo di stupirci e lasciarci con il fiato sospeso fino alla fine soprattutto quando ha deciso di rivelare, seduta in piazzetta Morra, ad Andrea Zelletta di essere innamorata di una persona. Proprio ieri ve ne abbiamo dato conto convinti che per “fratello” intendesse nuovamente Mario Balotelli, fratello di Enock ma, a quanto pare, la verità è un’altra, almeno per il momento. A conquistare Dayane Mello è stata la voce di uno degli autori, un addetto ai lavori di questa edizione del Grande Fratello Vip 2020, un certo Lino. La rivelazione è arrivata proprio ieri sera quando, tornata in studio dopo l’eliminazione, la bella brasiliana ha deciso di rivelare il nome del fortunato, almeno per questi ultimi giorni, sollecitata da Alfonso Signorini.

Francesco Oppini svela il volto di Lino, nuovo amore di Dayane Mello (?!)

Quando Dayane Mello ha fatto il nome di Lino, il conduttore si è subito lanciato in uno scherzoso “ma è un cessooo, è brutto, no no” ma la verità sull’identità di questo misterioso autore e sulla voce che ha fatto innamorare (ancora?!) la brasiliana, è stata svelata durante una diretta social da Francesco Oppini. Telefono alla mano, subito dopo la messa in onda, il figlio di Alba Parietti, ha mostrato un po’ lo studio e i protagonisti di questa edizione, rivelando, tra gli altri, anche la presenza di Lino, quello che lui definisce il “tombeur de femme” proprio perché venuto fuori dalle confidenze fatte da Dayane Mello.

Ecco il video del momento e il volto di Lino:

