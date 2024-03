Francesco Panarella, la malattia: “Sono affetto dal morbo di Kienbock”/ “Pensavo fosse tendinite, poi…”

Francesco Panarella e il calvario della malattia: “E’ cominciato tutto da un dolore…”.

Molti sono i giovani talenti che figurano nel cast di attori di Mare Fuori, capaci di attirare la curiosità degli appassionati e la stima degli addetti ai lavori. Tra questi spicca Francesco Panarella che nella serie televisiva interpreta il personaggio di Cucciolo. Il giovane – come riporta Il Fatto Quotidiano – ha rivelato in un’intervista per Vanity Fair di aver scoperto di essere affetto da una malattia piuttosto delicata.

“E’ cominciato tutto da un dolore che pensavo fosse tendinite ma che col tempo, anziché migliorare, ha cominciato a peggiorare… Sono andato avanti così per un anno e mezzo, ho visto tantissimi medici e sembrava che nessuno capisse cosa fosse”. Questo il toccante racconto di Francesco Panarella che, dopo una vera e propria odissea, è poi riuscito a dare un nome alla propria malattia: “Fino a quando qualcuno non è riuscito a vederci chiaro.

Francesco Panarella: “La mia più grande paura è di non poter tornare a suonare…”

Francesco Panarella – ‘Cucciolo’ in Mare Fuori – ha dunque spiegato, come riporta Il Fatto Quotidiano – di essere affetto dal morbo di Kienbock, una malattia che porta alla necrosi avascolare dell’osso semilunare. Nonostante tutto il giovane attore ha proseguito nella sua vita di tutti i giorni senza arenare i suoi sogni e ambizioni come dimostrato dal successo ottenuto con la serie tv.

“Una delle paure più grandi? Di non tornare a suonare, una cosa che mi è stata detta molto chiaramente da più di una persona”. Questa la confessione di Francesco Panarella a Vanity Fair a proposito della malattia; il giovane, oltre alla recitazione, ha infatti una viscerale passione per la musica. “Fortunatamente sono riuscito a trovare il chirurgo giusto in grado di tranquillizzarmi”.

