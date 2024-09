Francesco Paolantoni, chi è e carriera: dal teatro al grande successo al cinema

C’è anche Francesco Paolantoni nel cast dei concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2024, al via questa sera su Rai1. Attore e comico nonché celebre personaggio televisivo, la sua storia professionale parte da Napoli, sua città d’origine dove è nato nel 1956, dove ha avviato la sua carriera studiando presso la Scuola d’arte drammatica e iniziando a recitare in diverse compagnie teatrali. Tra i suoi lavori spicca La gente vuole ridere, commedia di Vincenzo Salemme, e con il regista ha lavorato anche per Killer.

Ballando con le stelle 2024, annunciato il terzo concorrente del cast/ “Ci sarà anche la famosa cantante”

In televisione ha preso parte a Indietro tutta! di Renzo Arbore, ma il grande successo arriva a metà degli anni ’90 quando interpreta diversi personaggi nei programmi Mai dire Gol e Quelli che il calcio. Il debutto al cinema è invece datato 1985 ed è avvenuto nel film di Salvatore Piscicelli Blues metropolitano; negli anni ’90 è stato diretto anche da Ninì Ingrassia in Fatalità, da Marto Martone in L’amore molesto e da Paolo Virzì in Baci e abbracci. Negli ultimi anni ha invece recitato in Andiamo a quel paese di Ficarra e Picone (2014) e Una festa esagerata, nuovamente con Vincenzo Salemme (2018).

Francesco Paolantoni concorrente di Ballando con le stelle 2024/ Primo colpo per Milly Carlucci

Francesco Paolantoni, tv e vita privata: “La mia vera fidanzata è…“

Francesco Paolantoni negli ultimi anni ha ottenuto una rinnovata ventata di popolarità in televisione, attraverso la partecipazione a numerosi programmi: da Stasera tutto è possibile al grande successo di Tale e quale show, prima come singolo concorrente e poi in coppia con Gabriele Cirilli. Inoltre, negli ultimi anni, è stato ospite fisso di Fabio Fazio al Tavolo di Che tempo che fa.

Per quanto riguarda la vita privata, Francesco Paolantoni non è mai stato sposato e non ha figli. In un’intervista a Repubblica del 2022 aveva però raccontato di essere stato per anni fidanzato: “Ho avuto una storia di vent’anni con Paola Cannatello, autrice di testi con cui lavoro ancora oggi: siamo in ottimi rapporti. Poi altre relazioni, che però alla fine non sono in grado di sostenere”. Ora, invece, il suo unico amore è qualcun altro come rivelato a Oggi è un altro giorno nell’ottobre 2022: “La mia vera fidanzata è la mia gatta Luisa, è davvero adorabile, io la amo follemente“.

Francesco Paolantoni: "In tv non si può dire più nulla"/ "Politically correct ha ucciso la comicità"