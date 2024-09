Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina sono pronti a scendere sulla pista di ballo di Ballando con le stelle 2024. Cresce l’attesa per la prima puntata del dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1 e tra i protagonisti questa stagione c’è anche l’attore e comico napoletano amatissimo dal pubblico italiano. La coppia sembra molto affiatata e complice dai pochi video pubblicati sui profili social del programma e in tanti credono in questa accoppiata. Proprio sui social sono tantissimi i commenti positivi a favore di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. A cominciare da quelli di un utente che scrive: “Francesco punto su di te ahaha”, mentre un altro “top Paolantoni e Anastasia…”.

Francesco Paolantoni: chi è, carriera e vita privata dell'attore/ "Ho avuto una storia di vent'anni con..."

La simpatia di Francesco Paolantoni si preannuncia una possibile arma vincente per far presa sul pubblico dei social e da casa considerando i commenti come quello di un utente: “con vera e Massimiliano con Alessandra ….dovete solo stupirci quindi!!!!Francesco, si divertirà e ci farà divertire tantissimo”.

Ballando con le stelle 2024, annunciato il terzo concorrente del cast/ “Ci sarà anche la famosa cantante”

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina concorrenti a Ballando con le Stelle 2025 conquistano i social

Non mancano i commenti negativi su Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina coppia di Ballando con le Stelle 2024 come quello di un utente che scrive: “alla pover @Kuzmina__A tocca ancora una volta fare la parte di quella che ride sempre in coppia con comico di turno. Che santa pazienza!”. Intanto il primo attore tra allievo e maestra è andato molto bene; anzi l’attore ha apprezzato tantissimo la scelta del programma. “Nooooo” – esclama l’attore – “sei la ballerina dei miei desideri, peccato che non sono io il ballerino dei tuoi!”. I due si abbracciano “grazie all’universo, all’organizzazione, a Milly e tutti”.

Francesco Paolantoni concorrente di Ballando con le stelle 2024/ Primo colpo per Milly Carlucci

Infine la coppia si è anche soffermata sulla giuria con Paolantoni che ha precisato: “non aspetto l’ora di vederli, sono curiosissimo di vedere come si porranno nei miei confronti se simpaticamente e vorrei sorprenderli, sono pronto a tutto. Amo questa giuria, in maniera particolare”.