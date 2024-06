Francesco Paolantoni concorrente di Ballando con le stelle 2024/ Primo colpo per Milly Carlucci

Francesco Paolantoni a Ballando con le stelle 2024

Francesco Paolantoni concorrente di Ballando con le stelle 2024: secondo un’indiscrezione esclusiva lanciata da TvBlog, l’attore napoletano sarebbe il primo concorrente della nuova edizione di Ballando che tornerà in onda, su Raiuno, nel prossimo autunno. Dopo aver fatto parte del cast di Tale e Quale Show e dopo essere stato scelto dalla Carlucci come talent scout della prima edizione de L’acchiappatalenti, Francesco Paolantoni sarebbe pronto a trasformarsi in ballerino sulla pista più famosa della televisione italiana. Dal 28 settembre, giorno prima prima puntata di Ballando con le stelle 2024, Francesco Paolantoni debutterà ufficialmente come concorrente.

Come fa sapere TvBlog, prima di concretizzare la propria idea, Milly Carlucci avrebbe chiesto il benestare di Carlo Conti che, con il passaggio di Paolantoni a Ballando, perde un personaggio di punta di Tale e Quale Show. Paolantoni, dunque, resta comunque su Raiuno ma passa da imitatore a ballerino.

La giuria di Ballando con le stelle 2024

Nessun cambiamento, invece, nella giuria di Ballando con le stelle 2024 che, come fa sapere sempre tvBlog, è stata riconfermata da Milly Carlucci che, anche per la prossima edizione, ha deciso di puntare sempre su Fabio Zazzaroni, Antonino Canino, Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Con la giuria tecnica, dovrebbe essere confermata anche la giuria popolare formata da Simone Di Pasquale, Rossella Erra e Sara Di Vaira.

Sale, dunque, la curiosità per il cast di Ballando con le stelle 2024 che punta a portare in pista grandi nomi esattamente come accaduto nella scorsa edizione con Paola Perego, Wanda Nara, Simona Ventura, Teo Mammuccari solo per citarne qualcuno. Dopo l’attore napoletano, dunque, chi cederà alla corte di Milly Carlucci?











