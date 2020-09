Francesco Paolantoni è James Brown/ “I feel good”, Panariello: ora so cosa ci aspetta

Francesco Paolantoni ce l’ha messa tutta per un James Brown risultato un po’ alla “partenopea” con la sua esibizione in “I feel good“, come notato dai giudici che hanno avanzato un accostamento, almeno con la somiglianza, con James Senese. “Un James così non si è mai visto, ringraziando il cielo”, ha sottolineato Vincenzo Salemme. Loretta Goggi è positiva: “Mi piace tantissimo la tua ironia e comunque non è affatto facile fare la voce di James Brown”. Panariello: “La tua esibizione mi fa capire cosa questa edizione ci riserverà,” ma Salemme rincara la dose: “Con tutto l’impegno che ci hai messo è uscito fuori questo…” ma poi si è sciolto: “Paolantoni è grandioso, si è inventato qualcosa di eccezionale”. (agg. di Fabio Belli)

Francesco Paolantoni è James Brown e canta “I Feel Good”. Francesco Paolantoni sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show. L’uomo ha dovuto fare i conti con un lutto molto grave. Il personaggio televisivo ha raccontato le sue emozioni in occasione di un’intervista rilasciata a Caterina Balivo durante una puntata di Vieni da me. Francesco ha parlato della tragica morte del suo amato papà, originario delle Marche. Un momento che ha segnato buona parte della sua esistenza, al quale bisogna aggiungere la scelta di sua sorella di trasferirsi lontano. All’età di 20 anni, Paolantoni si è preso le sue responsabilità e ha intrapreso il proprio percorso artistico all’insegna delle risate e del buon umore, diventando molto famoso non solo a Napoli, ma a livello nazionale. Inoltre, ha parlato della sua collaborazione con il collega Vincenzo Salemme, dalla quale sono scaturite diverse commedie molto interessanti.

Francesco Paolantoni, single per scelta

Diamo ora un’occhiata rapida alla vita privata di Francesco Paolantoni. Il comico è stato sposato oltre 20 anni con un’autrice televisiva. Quindi, ha raccontato di essere stato insieme con un altro paio di donne, prima di decidere di restare single, a detta sua, per legittima difesa. Anche in questo caso, è possibile apprezzare l’ironia grazie alla quale Paolantoni è stato capace di entrare nelle case degli italiani. Lo farà ancora una volta, di qui a poco, durante le sue imitazioni per Tale e quale show, nelle quali potrà mostrare anche le sue eventuali doti da cantante.



