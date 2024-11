Francesco Paolantoni è uno dei concorrenti della trasmissione tv Ballando con le Stelle, programma che vede la conduzione di Milly Carlucci e che andrà in scena il 23 Novembre 2024. L’uomo ha spesso partecipato negli ultimi a Talent ed è uno dei protagonisti della trasmissione, andiamo a conoscerlo meglio tra lavoro e vita privata.

Francesco Paolantoni nasce a Napoli il 3 Marzo 1956 ed ha sempre la passione per la recitazione. Inizia a farsi conoscere intorno alla metà degli anni ’80 e lo vediamo protagonista al Blues Metropolitano. Pian piano ottiene successo e comincia ad avere una sua fama lavorando allo Zelig, tempio della comicità italiana che vede protagonisti diversi personaggi. Si fa notare anche nei panni di Cupido nella trasmissione di Renzo Arbore ‘Indietro Tutta’, programma del 1987.

Negli anni ottiene grande successo e partecipa ad alcune opere insieme all’amico e collega Vincenzo Salemme, i due ottengono successo sia al teatro che al cinema. Paolantoni recita nell’opera teatrale ‘E fuori nevica’, una rappresentazione che ottiene un grande successo nel corso degli anni. Dopo il teatro e qualche film è tempo della tv, ed è qui che Paolantoni ottiene un grande successo.

Francesco Paolantoni tra il successo in tv e gioie e dolori della vita privata

Francesco Paolantoni diventa parte integrante della Gialappa’s Band in Mai Dire Gol, trasmissione che negli anni ’90 ha grande successo. Qui l’attore propone vari ruoli, da Robertino a Ruggero De Lollis e tanti altri e l’uomo propone un modo nuovo di televisione. Dopo oltre una decina d’anni con opere teatrali e un successo rallentato Paolantoni torna in tv nel 2020 partecipando come concorrente a Tale e Quale Show.

Negli anni torna in auge a Che Tempo che fa, tornando dal grande amico Fabio Fazio. Ora lo abbiamo nuovamente visto a Ballando con le Stelle. Per quel che riguarda la vita privata di Paolantoni, non è stata affatto semplice e lui ha spiegato in passato: “I miei genitori sono morti quando avevo 20 anni, avevo una sorella di diversi anni più grande che si trasferi’ in un’altra casa con le figlie. Io già avevo iniziato la mia carriera ma non è stato affatto facile”.

Francesco Paolantoni è attualmente single e parla raramente della sua vita privata. Non ha ex mogli o figli ma vanta solo una lunga storia in passato con l’attrice ed autrice Paola Cannatello; i due sono stati insieme per oltre 20 anni ma dopo hanno chiuso i rapporti restando però in amicizia. Il comico ne ha parlato dopo tanto tempo nella trasmissione Vieni da Me.