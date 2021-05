Francesco Paolantoni/ Sbaglia “sciabolata” ai Soliti Ignoti e si ferisce ad un dito!

Francesco Paolantoni ospite a “I Soliti Ignoti”. L’attore napoletano è uno dei protagonisti della puntata di oggi del programma condotto da Amadeus. A fare i conti con l’identità misteriosa dell’interprete partenopeo la sua concittadina Marisa Laurito, che non ha mancato di zittire simpaticamente le incursioni di un Francesco Paolantoni come di consueto irrequieto e incontenibile. Molto simpatico il siparietto andato in scena tra i due bravissimi attori teatrali: quando Marisa Laurito ha presentato il suo libro, Paolantoni ha scherzato, “mi cita?”. Pronta la replica dell’autrice: “No, ma ho intenzione di scriverne uno appositamente per lui”. A questo punto il buon Paolantoni ha annuito soddisfatto, prima di scendere la scalinata e prestarsi alla valutazione della Laurito.

Francesco Paolantoni sbaglia la “sciabolata” e si ferisce ad un dito!

L’attore si è così presentato: “Mi chiamo Francesco Paolantoni e vengo da Napoli. Età? Non ho capito! Ho appena compiuto 65 anni”. Per la Laurito non è stato difficile indovinare che Paolantoni fosse il personaggio che “stappa le bottiglie con la sciabola”. A sporgere da una gamba, infatti, ben infilzato, c’era quello che la Laurito non ha esitato a definire “tirabusciò”. Ma davvero Francesco Paolantoni sa stappare le bottiglie con la sciabola? Per gli scettici l’ex personaggio di Quelli che il calcio e di fiction di successo come “Un posto al sole”, ha fornito una dimostrazione in diretta delle sue capacità. La Laurito e Amadeus, malfidati, si sono messi al riparo. E Paolantoni….ha spaccato la bottiglia! Peraltro ferendosi leggermente ad un dito! Che disdetta! Avevano ragione Amadeus e la Laurito!

