Francesco Pio e Nicolas, figli Manila Nazzaro/ Choc per rottura dei genitori, poi…

Francesco Pio e Nicolas sono i figli di Manila Nazzaro e Francesco Cozza. L’ex Miss Italia è stata sposata a lungo con l’ex calciatore della Reggina e insieme sono diventati genitori per la prima volta nel 2006 e la seconda volta nel 2011. I due non si sono lasciati affatto bene, provocando forti turbolenze nella vita dei figli. Manila, infatti, scoprì attraverso i social network che il marito aveva un’altra famiglia.

Per lei e i bambini fu una botta davvero forte da digerire, al punto tale che per un periodo la showgirl ha fatto i conti con una profonda crisi. Tutto finché non è riuscita a voltare pagina, quando ha incontrato Lorenzo Amoruso. Prima di lasciarsi andare nuovamente e di far entrare un nuovo uomo nella sua vita, tuttavia, Manila ha dovuto elaborare la rottura. “Mi sono data tante colpe. Non è facile ammettere il fallimento del matrimonio per una donna del Sud come me. Nella mia famiglia nessuno si era mai separato prima”, ha raccontato.

Manila Nazzaro sempre al fianco dei suoi figli Francesco Pio e Nicolas

Per Manila è stata dura superare il “tradimento” di Cozza, che a tutti gli effetti aveva un’altra famiglia. E’ stata dura, naturalmente, anche per Francesco Pio e Nicolas, a cui l’ex Miss Italia non ha mai fatto mancare nulla: “Loro oggi sono sereni, sanno che il padre è in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata”, ha raccontato. “Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità”, le sue parole in una intervista riportata dal portale Io Donna.

I due, quando erano ancora uniti nel matrimonio, si erano allontanati per ragioni lavorative. Ma le distanze prolungate, alla fine, si sono rivelate portatrici di inquietanti verità: “Io ero sempre a Roma per lavoro, eravamo distanti ed alla fine non ci siamo più riconosciuti. Non ha tradito me, ma la famiglia. Non mi è stato vicino nemmeno durante la malattia. Ho fatto da madre e da padre ai miei figli”.



