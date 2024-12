Forse non tutti sanno che Manila Nazzaro ha avuto due gravi malattie nel corso della sua vita, che è riuscita a vincere grazie alle cure e alla prevenzione. Dal morbo di Baseodw al carcinoma, l’ex miss Italia se l’è vista davvero brutta e ha vissuto momenti terribili. In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo, Manila rivela di essere rimasta sola nel momento del bisogno: “Nel 2013 ho scoperto di avere il morbo di Basedow, sono stata operata, mi hanno asportato una ghiandola. Ho perso l’utilizzo di una corda vocale, i primi mesi sono stata completamente afona. Ero ingrassata 20 chili, non mi riconoscevo”.

Lorenzo Amoruso e Francesco Cozza, ex compagni Manila Nazzaro/ Lei: "Padre dei miei figli diventò un altro.."

“Le persone mi dicevano che ero grassa. Questo momento è sfociato nella crisi del mio matrimonio”, ha raccontato Manila Nazzaro, riferendosi al rapporto con Francesco Cozza. I problemi, purtroppo, erano appena iniziati. Dopo il divorzio scopre di avere un carcinoma all’utero, con la prevenzione che ha giocato un ruolo chiave.

Chi è Manila Nazzaro/ Il dramma dell'aborto spontaneo:"Dolore profondo, mi sentivo svuotata"

Manila Nazzaro, due malattie hanno condizionato la sua vita (e i suoi rapporti personali…)

La malattia ha condizionato anche il rapporto con l’ex compagno, Lorenzo Amoruso, col quale arrivò ad una rottura inaspettata. L’ex miss Italia ammette che non era facile starle vicino in quel periodo così complicato e la coppia infatti si lasciò.

“Lui non ce la faceva più, era un periodo molto duro per me perché sono ammalata di un carcinona all’utero“, ha confidato nella sua esperienza al Grande Fratello, in una chiacchierata intima con Carmen Russo e Francesca Cipriani: “Ci siamo allontanati, gli dissi che non aveva abbastanza pazienza per starmi vicino in quel momento”. Dopo quel periodo terribile, Lorenzo e Manila si sono riavvicinati, per poi allontanarsi nuovamente. Oggi, infatti, la Nazzaro è felicemente sposata con Stefano Oradei. Per quanto riguarda la salute, i problemi del passato di Manila sembrano finalmente superati e i fan non possono che esserne felicissimi.

Stefano Oradei, chi è marito Manila Nazzaro/ Lei: "E' la persona della mia vita, lottiamo insieme per..."