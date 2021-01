Francesco Rutelli e Barbara Palombelli/ “Una vita insieme e oggi..”

Francesco Rutelli e Barbara Palombelli stanno insieme ormai da 40 anni, il loro è un amore solido e duraturo vissuto lontano da occhi indiscreti, dal gossip e dai pettegolezzi. Entrambi impegnati nel mondo della politica e/o della cultura della Capitale e del nostro Paese, sono riusciti comunque a tenere salde le redini della loro famiglia. I due si sono sposati nel 1982 e oltre dieci anni dopo il rito civile che li ha uniti, hanno deciso di seguire un percorso religioso che li ha portati a confermare le loro promesse anche in Chiesa. All’epoca dei fatti la cerimonia avvenne in gran segreto e nessuno aveva saputo niente.

Lo stesso Francesco Rutelli lo definì ‘un fatto della coscienza’ che non doveva essere di certo pubblicizzato. Anche sua moglie si è accodata a lui dicendosi seccata per via della notizia venuta fuori alimentando il gossip. I due sono cresciuti con forti valori religiosi che hanno impresso anche nella vita dei loro figli.

Francesco Rutelli e Barbara Palombelli insieme da 40 anni “solo perché…”

Francesco Rutelli, classe 1954, ha studiato dai gesuiti mentre Barbara Palombelli viene da una famiglia cattolica molto osservante. La cerimonia fu officiata dal cardinale Silvestrini, molto amico della coppia, alla presenza di tre persone. Dal loro amore è nato il loro unico figlio naturale, Giorgio, poi la coppia ha deciso di adottare altri tre figli, Francisco, Monica e Serena. Quest’ultima ha portato alle luci della ribalta la storia della sua famiglia adottiva partecipando al Grande Fratello di Barbara d’Urso. In un’intervista rilasciata al Giornale, la giornalista e conduttrice per Canale5 e Rete4, ha ribadito che l’unico segreto che li ha tenuti uniti e innamorati in questi anni è stato il fatto di essere sempre due entità distinte e separate lasciando l’altro libero di esprimersi, sempre e comunque.



