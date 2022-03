Francesco Rutelli/ “La guerra in Ucraina? Ricordo mia mamma ferita dalle bombe…”

L’ex politico ed ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, ospite ieri negli studi del programma di Rai Uno, La Vita in Diretta. Si è parlato della guerra in Ucraina: “L’Europa deve essere innanzitutto unita e questo forse in questo disastro è l’unico elemento positivo. Abbiamo tante differenze e tanti Paesi ma tutti hanno capito che ne va dell’avvenire di tutti, e come è accaduto per la pandemia, l’Europa ha avuto l’intelligenza di saltare i problemi dell’economia e le regole, e capire che serviva una soluzione storica per trovare una soluzione. E’ una cosa dolorosa e terribile perchè è una guerra in Europa. Mia madre è stata colpita dalle bombe di Roma nel 1943. Quando io andavo al mare vedevo mia madre, morta molto giovane, con una ferita da guerra sulla gamba e questo mi ricordava che la guerra non era finita da molto ma io non l’ho mai conosciuta e l’ho combattuta per quanto ho potuto. I miei figli e i miei nipoti si misurano con qualcosa di inimmaginabile. Non dobbiamo essere illusi perchè questa determinazione di Putin e questa aggressione può portare il mondo sull’orlo del baratro”.

Si parla poi del caro prezzi, carburanti ed energia, e riguardo Francesco Rutelli spiega: “C’è una purtroppo una congiunzione di diversi fattori, un aumento considerevole di bollette e tariffe per l’inizio di ripresa dopo la pandemia, poi la crescita dell’inflazione che avevamo dimenticato. Chi ha in banca 50 o 100mila euro era abituato che quel valore rimaneva dopo un anno, l’inflazione era a zero. Oggi sommando una crescita delle bollette, l’inflazione e le misure che verranno adottate, finiamo per trovarci anche noi in questa guerra”.

FRANCESCO RUTELLI: “NEL 2014 PROPOSI L’UNIONE ENERGETICA EUROPEA MA…”

Quindi Francesco Rutelli ha concluso il suo intervento a La Vita in Diretta dicendo: “Speriamo che il governo prenda misure razionali Ancora una volta ribadisco che essere europei è importante, rendiamoci conto cosa significherebbe affrontare una crisi di questo tipo se l’Italia fosse da sola. Io ho lasciato la politica nel 2013 – ricorda – e nel 2014 ho scritto una cosa per l’unione energetica europea perchè c’era stata la Crimea e ci eravamo preoccupati che la Russia tagliasse il gas, l’abbiamo lanciata e poi pochi mesi dopo se ne sono dimenticati anche perchè era partita l’attenzione all’ambiente. Bisogna capire come arrivare il prima possibile all’indipendenza energetica”.

