Francesco Salvi: “Ballando con le stelle? Persi 12 chili ma lo rifarei”/ “In gara a Sanremo feci un errore…”

Francesco Salvi e l’errore fatto in gara a Sanremo: l’aneddoto a La Volta Buona

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Francesco Salvi ha raccontato alcuni esilaranti aneddoti riguardanti la sua carriera. Cantante, attore, Salvi ha in passato partecipato più volte al Festival di Sanremo. In uno di questi è però capitato qualcosa di inaspettato.

Medy Cartier, fuga in auto dalla polizia a Bologna/ Trapper agli agenti: "Adesso vi faccio passare guai"

“Sanremo? Per me era un divertimento. – ha esordito, rivelando che – Il mio secondo Sanremo, la prima serata, cantai la mia canzone a metà per errore.” Tutta colpa di un dettaglio mancante durante alle prove che ha poi causato un imprevisto: “Questo perché c’erano due Frankenstein che alla fine della canzone mi venivano a prendere per portarmi via, come da scenografia. Durante le prove non c’erano degli specchi di fronte a me, quindi in diretta che c’erano io ho visto i due dallo specchio e credevo stesse finendo dalla canzone. Così ho tagliato tutto, convinto che la canzone fosse finita. Solo dopo mi sono accorto che non era così, ma al pubblico è piaciuta molto.”

Amici 23, al via la nuova gara cover/ I giudici, il vincitore e le reazioni

Francesco Salvi, la canzone per Mina e il successo a Ballando con le stelle

Altro aneddoto riguarda invece Bachelite, la canzone da lui scritta e interpretata poi da Mina: “Le era piaciuta la canzone e l’ha fatta. Quando però partecipai a Furore e io citai Bachelite in risposta ad una domanda del quiz sulle canzoni di Mina, loro non ci credettero e fecero vincere gli altri.”

Francesco Salvi ha quindi ricordato la sua avventura nella prima edizione di Ballando con le stelle, dove si classificò secondo: “A fare Ballando con le stelle ho perso 12 chili! Natalia Titova era tremenda, voleva i passi precisi. Fu una bellissima esperienza, lo rifarei subito, se capita sono qua, anche il ballerino per una notte!” Infine sulla moglie ha rivelato: “Non è vero che mi disse ‘no’ alla proposta di nozze, è una battuta che faccio. Non ci siamo mai chiesti di sposarci in realtà. Erano ormai anni che stavamo insieme e vivevamo insieme, un giorno abbiamo deciso che era il momento.”

Cristian Forti, Uomini e Donne/ Pace e bacio con Virginia: Valentina lascia lo studio e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA