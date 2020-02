Francesco Sarcina, confronto con Clizia Incorvaia al GF Vip?/ Paolo Ciavarro in ansia

Francesco Sarcina entra nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per un confronto con l’ex moglie Clizia Incorvaia? Secondo Alberto Dandolo, il leader de Le Vibrazioni non avrebbe gradito il flirt di Clizia con Francesco Sarcina al punto da pensare ad un eventuale confronto con l’ex moglie. “Gira voce che questo flirt non sarebbe gradito a Sarcina che avrebbe voglia di confrontarsi nuovamente con la sua ex”, si legge sul magazine Oggi che aggiunge: “Un modo per ricomporre la famiglia e tornare assieme, magari per il bene della loro bimba di quattro anni?”. Sarà vero? Francesco Sarcina che, finora, ha sempre evitato di parlare in tv della sua vita privata, accetterà di varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà per rivedere, parlare e chiudere i conti con Clizia che, tra le braccia di Paolo Ciavarro, sembra serena e felice?

FRANCESCO SARCINA GELOSO DI CLIZIA INCORVAIA? SIGNORINI SOGNA IL CONFRONTO

Il confronto, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia rappresenza sicuramente un sogno di Alfonso Signorini che, finora, si è occupato spesso dell’influencer sia mostrandole i filmati della partecipazione de Le Vibrazioni a Sanremo che le immagini del suo flirt con Paolo Ciavarro. Il leader de Le Vibrazioni, tuttavia, finora è apparso molto reticente a mostrarsi in tv. Le uniche eccezioni ci sono state durante la settimana di Sanremo quando Sarcina ha partecipato a diversi programmi Rai. Proprio ai microfoni della trasmissione di Raiuno “Detto fatto” condotta da Bianca Guaccero, parlando della sua vita privata, ha dichiarato: “si dicono tante cavolate in giro. Sì, sono single”. Sarcina, inoltre, in questo periodo, è molto impegnato dividendosi tra il ruolo di padre e quello di leader de Le Vibrazioni. Riuscirà, dunque, a trovare un momento per entrare nella casa più famosa d’Italia per confrontarsi con l’ex moglie? Se ciò accadrà, sicuramente il più ansioso sarà Paolo Ciavarro, sempre più preso da Clizia.

