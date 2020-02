Francesco Sarcina/ Clizia Incorvia ricorda il primo appuntamento: “Presa dall’amore”

Tra Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, e Clizia Incorvaia, l’amore è finito da tempo; poche ore fa, però, la concorrente del grande Fratello Vip 2020 ha ripercorso il loro primo incontro, alzando il velo su una vicenda piena di attenzioni e di romanticismo. “Lui, con una scusa, si fece dare il mio numero perché io in quel periodo lavoravo da Chiambretti”, ha ricordato Clizia Incorvaia confidandosi con gli altri ragazzi della casa. “Facevo la Principessa delle Favole su Italia 1, e lui – ha ricordato – si fece dare il mio numero dalla proprietaria”. Clizia ha ripercorso anche il primo approccio di Sarcina, che avvicinandosi a lei, con una scusa, le avrebbe chiesto: “e tu da che pianeta arrivi?”. Dopo un breve botta e risposta, Sarcina avrebbe proposto immediatamente un appuntamento: “quel giorno lì – ha precisato Clizia – lui mi fa ‘domani usciamo insieme!’, ho dissi ‘sì’ ma così. L’indomani, puntualissimo, mi manda un messaggio: ‘ti sto venendo a prendere, tra un’ora pronta’”.

CLIZIA INCORVAIA: IL PRIMO APPUNTAMENTO CON FRANCESCO SARCINA

Clizia Incorvaia ha svelato che in quel momento avrebbe preferito non uscire con Francesco Sarcina per evitare di illuderlo. Tuttavia, parlando con alcune persone a lei vicine, ha capito di dovergli dare una chance, poiché un eventuale incontro non avrebbe in alcun modo compromesso il loro rapporto. All’arrivo di Francesco Sarcina, però, le cose sarebbero cambiate totalmente: “in realtà lui mi ha spiazzato – ha ricordato Clizia Incorvaia – perché, ed lì è stata una grande mossa, si è presentato con una Camaro anni Sessanta, che è una vecchia macchina. Io amo il vintage – ha svelato l’influencer – non conosco le macchine, ma le macchine vecchie mi piacciono da morire”. Non solo: in quell’occasione, Sarcina avrebbe giocato tutte le carte a sua disposizione per mettersi a nudo: “(in macchina c’era, ndr) suo figlio, che era uguale a mio fratello Mattia. Suo figlio Tobia aveva questo caschettino biondo, uguale a mio fratello”. Qui il video.

“FRANCESCO SARCINA MI DISSE TI AMO DOPO DUE SETTIMANE”

Francesco Sarcina sarebbe riuscito a conquistare immediatamente Clizia Invcorvaia puntando sul suolato paterno e sul sentimento vintage tanto caro alla gieffina: “Mi porta a giocare a bowling, un bowling anni Settanta”, ha ricordato la concorrente del Grande Fratello Vip 2020. E la mossa si rivelò quella giusta: “Mostrarsi completamente così com’era – ha ricordato – Clizia Incorvaia – Lo vidi come un’operazione di trasparenza, come psicologia, e dissi ‘si mostra com’è’. Influì molto, e come biglietto da visita fece tanto”. Ma a giocare a loro favore fu la sorte: “A bowling lo stracciai, la fortuna del principiante – ha ricordato la Incorvaia – e mi chiese un’altra sfida”. Da quel momento, la storia sarebbe andata avanti in maniera vorticosa, con Sarcina che le avrebbe detto “ti amo” già due settimane dopo, manifestando la chiara volontà di voler conoscere i suoi genitori. “E tutta questa cosa – ha ammesso Clizia – mi fece perdere proprio […] lui venne anche in trasmissione, Piero (Chiambretti, ndr) lo invitò, per me. Gli fece un’intervista ‘mi raccomando, tratta bene la mia Clizia’. […] E così ci sono cascata. Cascata… Mi sono fatta prendere dall’amore”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA