CLIZIA INCORVAIA VS FRANCESCO SARCINA/ “Ho avuto due anni di attacchi panico” (Live Non è la d’Urso)

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina si sono separati

Le cose, tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, non vanno affatto bene. Le dichiarazioni di lei a Live – Non è la d’Urso non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, già abbastanza precaria dopo la confessione del tradimento con Riccardo Scamarcio. “Finora ho protetto mia figlia Nina, ma ho deciso di dare voce alla verità”, ha spiegato Clizia, ospite del salotto di Barbara d’Urso. Questa la sua versione: “Non ci eravamo separati a settembre, a febbraio siamo tornati insieme perché credevo ancora all’amore eterno. Ad aprile lui dice: ‘Vuotiamo il sacco, voglio che tu mi dica cosa hai fatto durante la nostra separazione, io ti dirò cosa ho fatto’. Io non volevo, eravamo fragili, non volevo sapere delle sue donne, era masochismo puro. Quella sera mi fece violenza psicologica, otto ore di interrogatorio, spaccò il telefono. Ho confessato il bacio con Scamarcio”.

Clizia Incorvaia: “Da Francesco Sarcina violenza psicologica”

“Ho subito due anni pesantissimi, che non auguro a nessuna donna sulla Terra, i più brutti della mia vita. Sono stata danneggiata da punto di vista psicologico, morale, della sessualità. Ho vissuto due anni sola a casa, con mia figlia Nina, l’ho cresciuta sola tipo ragazza madre. E lui ogni giorno in giro, fuori fino alle sei di mattina”. Clizia Incorvaia ci va giù pesante, e la d’Urso la invita a fare attenzione alle parole. Ma lo sfogo prosegue: “Lui fa i tour solo d’estate. D’inverno aveva una cena di lavoro ogni sera, dal lunedì alla domenica. Io da cretina credevo sempre. Poi mi arrivavano le segnalazioni. Lui denigrava il mio lavoro nella moda, mi lasciava fuori dagli eventi”. Le voci parlano di tradimenti continui con le fan su Instagram, voci a cui lei, inizialmente, non ha creduto. I problemi in casa le hanno fatto molto male: “Ho avuto due anni di attacchi panico. Ho sempre avuto autostima, e uomini meravigliosi prima di lui. Ora non so come mi relazionerò con gli altri, con un uomo. Non potevo stare più zitta. Quando è scoppiato questo bombardamento mediatico ed è lui che ha additato me, lui che chattava con altre a un mese dalla nostra relazione, ho scoperto di essere stata con un bluff. Mio marito mi voleva far passare per una poco di buono, e Riccardo per una bugiarda. Incredibile il patto machista tra uomini”.

Il rapporto con Scamarcio

Adesso è Clizia Incorvaia a dire che Francesco Sarcina è un “bugiardo”: “Non ha vomitato come ha detto dopo che gliene ho parlato, ha vomitato parolacce. Ho ferito solo l’ego di un egocentrico maschilista”. In che rapporti sono oggi Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio? “Non lo so. Sento il mio ex marito solo per messaggio, per parlare di nostra figlia. Scamarcio non l’ho più sentito, visto che ha fatto parlare il suo amico; se vuole mi parlerà lui, io non parlo con l’amico di Scamarcio. Non esiste che una donna debba subire un bullismo mediatico, mi hanno detto di bruciare all’inferno. C’è gente che è caduta in depressione e ragazze che si sono ammazzate per queste cose. Nella vita bisogna essere coerenti. Essere rock, come direbbe Celentano, è un’altra cosa”.



