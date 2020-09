Francesco Sarcina e Nina, ex marito e figlia Clizia Incorvaia/ “Dura rivederla dopo 3 mesi…”

Francesco Sarcina, frontman del gruppo musicale Le Vibrazioni, ha sposato nel 2015 Clizia Incorvaia, influencer originaria di Pordenone da cui ha avuto la figlia Nina. Riguardo a quest’ultima, sua madre ha dichiarato di tenere molto alla sua privacy e di essere restia a pubblicare troppi scatti insieme a lei, anche se ogni tanto la coinvolge nel suo lavoro sui social e le foto diventano l’ennesimo gioco da fare insieme. Sarcina, al contrario, sembra non amare per nulla il mondo in cui Clizia è invischiata, soprattutto perché – a suo dire – sarebbe stata proprio questa ricerca spasmodica dei like e del consenso via web, a far naufragare il loro rapporto. “Ormai gli scheletri non sono più nell’armadio, ma negli smartphone”, ha dichiarato l’artista, ospite il 25 giugno dei Lunatici, su Rai Radio2. “Questa è un’epoca narcisista, tendiamo ad apparire fighi, belli, quando poi hai i like ti senti figo. I like creano dipendenza. […] Io arrivo da una separazione dovuta in gran parte a questo. Vivevo una vita dove era tutto basato sui like, a un certo punto mi sono rotto”.

Francesco Sarcina e Nina: “Non l’ho vista per tre mesi e mezzo”

I due sembravano abbastanza affiatati, quando, nel 2019, è arrivata la notizia della loro separazione, tra accuse-scandalo di tradimento e confessioni private che si potevano forse evitare. Non è bastato a tenerli uniti nemmeno l’affetto comune per la loro figlia Nina, che oggi ha 5 anni e resta comunque al centro delle loro attenzioni. Anche se non più come una volta: vivendo lontano da casa, Francesco Sarcina fa indubbiamente fatica a vederla. Il periodo di lockdown, in particolare, è stato molto duro per loro: “Mio figlio più grande sono riuscito a rivederlo (Sarcina ha un altro bambino, Tobia, frutto di una sua precedente relazione, ndr), la piccola l’ho rivista solo da pochi giorni, non l’ho vista per tre mesi e mezzo, è angosciante non poter vedere la tua piccolina per così tanto tempo. Era in Sicilia con la madre, comunque circondata da amore. Io vivo una situazione da separato come molti italiani, ma sono recidivo nei miei errori, ho dei figli meravigliosi e cerco sempre di fare il papà alla grande, anche facendo stare insieme i miei figli quando li ho. Anche Tobia ha avuto difficoltà nel non poter vedere la sorella”. Infine, ancora un affondo sui nuovi media: “Sono un’arma a doppio taglio. Si è creato tutto questo trip dell’avere seguaci. Io faccio musica, vorrei farti entrare nella mia musica, non per forza nei cavoli miei. Però alla gente sui social frega relativamente. Quindi ci dobbiamo adattare, ogni tanto mi piace far vedere i cavoli miei. A volte sì, a volte no”.



