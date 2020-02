Francesco Sarcina, ex marito Clizia Incorvaia/ Si sono incontrati dopo la squalifica?

I fan di Francesco Sarcina hanno sperato a lungo di vederlo varcare la soglia della Casa del Grande Fratello Vip 4 per affrontare l’ex moglie Clizia Incorvaia. Un confronto che non è mai avvenuto, dapprima per via della partecipazione del cantante a Sanremo 2020 con Le Vibrazioni, e poi a causa della squalifica dell’ormai ex concorrente. Non è sicuro nemmeno che Sarcina e Clizia si siano incontrati in questi giorni, lontani dalle telecamere. Non sappiamo infatti se la figlia Nina, nata dal loro amore, sia rimasta con il papà per tutto il tempo oppure se, come a quanto pare aveva pattuito l’ex coppia, abbia trascorso del tempo anche a casa dei nonni materni. Intanto i fan si stanno già chiedendo se la Incorvaia in realtà riuscirà a perdonare l’ex marito Francesco Sarcina e se i due vivranno un ritorno di fiamma. La loro rottura risale ormai a diversi mesi fa ed appare chiaro che entrambi abbiano scelto di voltare pagina. Qualcuno però intravede in alcune parole che il cantante ha scritto dei social una possibile apertura. “Scuole chiuse e figli appresso, trasformando uno shooting fotografico in un gioco dove pitturare il nasone di papà Lupo”, scrive l’ex marito di Clizia Incorvaia su Instagram. In realtà non è questa frase a far sperare gli ammiratrori, ma l’hashtag Family First, la famiglia al primo posto. Clicca qui per guardare la foto di Francesco Sarcina.

FRANCESCO SARCINA SU CLIZIA INCORVAIA “NON FACCIO GOSSIP”

Francesco Sarcina, ex marito di Clizia Incorvaia, è reduce da un grande successo a Sanremo 2020 con Le Vibrazioni e la canzone Dov’è, che ha permesso alla band di ritornare sulla cresta dell’onda. Anche se in realtà gli amanti del gossip sono più che altro concentrati sulla vita privata del cantante e sul suo amore spezzato con Clizia Incorvaia. La separazione, a detta di Grazia Sepe, sarebbe addirittura avvenuta nel 2016. Contattata da Radio Radio di Giada Miceli, la ragazza infatti ha svelato di aver avuto il primo contatto telefonico con Sarcina in quell’anno e che si sarebbe trasferita a Milano solo una volta diventata maggiorenne, ovvero quando i due avrebbero iniziato la loro relazione. Durata quattro anni tra l’altro, ovvero molto prima che Francesco accusasse Clizia di averlo tradito con il testimone delle loro nozze, ovvero Riccardo Scamarcio. Oggi, sabato 29 febbraio 2020, Clizia Incorvaia sarà ospite di Verissimo: parlerà anche di un possibile incontro con l’ex marito? “La mia vita è stata resa vergognosamente pubblica e in modo diffamatorio”, ha detto Sarcina poco tempo fa a Leggo, “cambia, ma in meglio. Non faccio gossip. Dico che siamo nell’era narcisista: facile dedicarsi ai figli sui social, il difficile è starci”.

