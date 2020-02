Francesco Sarcina, ex Clizia Incorvaia/ San Valentino da single “Fidanzata dov’è? Non c’è! Meglio così…”

Francesco Sarcina, ex marito di Clizia Incorvaia, sta trascorrendo un San Valentino del tutto differente rispetto a quello che ha visto inaspettatamente protagonista l’influencer e concorrente del Grande Fratello Vip. Se, infatti, l’ex moglie sembra aver ritrovato l’interesse per l’amore nel giovane Paolo Ciavarro – nonostante qualche turbamento dell’ultima ora – il leader de Le Vibrazioni non sembra affatto coinvolto dalla festività che riguarda da vicino gli innamorati. Attraverso le sue Instagram Stories, infatti, il cantante ha commentato ironicamente il giorno di San Valentino: “La fidanzata dov’è? Non c’è! Ma è meglio così…”. Sarcina si è avvicinato quindi ad un peluche gigante di Hello Kitty, ironizzando con il pianista Will Medini: “Vabbè, noi ci diamo ai nerd”, continuando quindi a lavorare. Sarcina nelle precedenti Stories ha ironizzato sui molteplici video che gli sono giunti in cui viene citata la sua canzone portata a Sanremo 2020 dal titolo “Dov’è”. “E’ certo il nuovo mood del maiunaggioia! Colonna sonora ‘Dov’è la gioia dov’è'”, ha scherzato il cantante de Le Vibrazioni riproponendo i video dei suoi fan.

FRANCESCO SARCINA E IL SAN VALENTINO DA SINGLE

Nel frattempo, se sul piano sentimentale il San Valentino di Francesco Sarcina non sarà affatto colmo di emozioni, su quello professionale e artistico le cose vanno decisamente meglio dopo il quarto posto in classifica al settantesimo Festival di Sanremo che ha visto protagonista il suo gruppo. “Sto vivendo un momento magico, il brano va magicamente!”, ha spiegato nelle Stories. Proprio il brano sanremese è stato al centro della passata puntata di Grande Fratello Vip, quando Clizia Incorvaia ha avuto modo di poterne ascoltare uno stralcio, precisamente l’estratto che in tanti hanno ipotizzato potesse essere indirizzato proprio a lei. Il suo commento non è tardato ad arrivare: “E’ un uomo alla ricerca della sua felicità, di se stesso. Se sei un infelice resterai per sempre un infelice”. Clizia aveva poi definito l’ex marito un uomo “sofferente” ed aveva indirizzato proprio a Sarcina un consiglio spassionato, ovvero quello di liberarsi dal suo personaggio e di circondarsi di persone “sane”. Tra i due però, il ritorno di fiamma sembra ormai essere improbabile.

