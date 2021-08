Francesco Sarcina papà per la terza volta? La compagna è incinta/ L’indiscrezione…

Francesco Sarcina diventerà papà per la terza volta? Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 4 agosto, lancia l’indiscrezione secondo cui la compagna del leader delle Vibrazioni sarebbe in dolce attesa. Stando a quello che si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, la compagna di Francesco Sarcina sarebbe al “sesto mese di gravidanza, ma la notizia è rimasta top secret fino a oggi”. Per Francesco Sarcina sarebbe il terzo figlio dopo Tobia, il primogenito nato da una precedente relazione e Nina, nata dalla storia d’amore, oggi finita, con Clizia Incorvaia, attuale compagna di Paolo Ciavarro, incontrato durante la comune esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Della nuova compagna di Sarcina, invece, non si sa assolutamente niente.

Francesco Sarcina presto papà? Tutto tace sui social

Quella del settimanale Chi, per il momento, è solo un’indiscrezione. Francesco Sarcina non ha ancora commentato la notizia. Sul suo profilo Instagram, infatti, tutto tace. Dopo la fine della sua storia con Clizia Incorvaia, il leader delle Vibrazioni ha preferito non parlare più della sua vita privata. Della nuova compagna infatti non ci sono informazioni. L’indiscrezione di Chi, per ora, non trova conferme. Gli ultimi post pubblicati su Instagram dall’artista si riferiscono al suo lavoro. Nessun indizio che faccia pensare all’imminente, nuova paternità del leader delle Vibrazioni. Tuttavia, pare che Sarcina, grazie ai figli, abbia ritrovato il sorriso e la serenità dopo un momento difficile. L’indiscrezione di Chi, dunque, sarà confermata o smentita? Lo scopriremo prossimamente.

