Francesco Scognamiglio, stilista Ornella Muti a Sanremo 2022/ Abiti eco ma preziosi

Francesco Scognamiglio è lo stilista di Ornella Muti a Sanremo 2022. La celebre attrice italiana lo ha scelto, rifiutando la corte di Giorgio Armani, in quanto il loro rapporto professionale è di lunga data e si fida ciecamente di lui. È dunque il partenopeo che ha realizzato i due abiti che la donna indosserà nel corso delle serate della kermesse ligure. Per il creatore sarà la prima volta al Festival, ma in passato ha già vestito grandi nomi nel mondo dello spettacolo a livello internazionale: da Lady Gaga a Madonna, fino alle nostre Emma Marrone e Laura Pausini.

La carriera dello stilista, nato a Pompei 46 anni fa, è iniziata nel 1994 al fianco di Giorgio Versace. Il suo mito, come ha rivelato in passato, è Giorgio Armani, il collega a cui ha fatto lo sgambetto proprio in occasione del Festival di Sanremo 2022, dato che avrebbe dovuto avere lui inizialmente il compito di vestire la splendida Ornella Muti. Non sarà tuttavia così, per cui per Francesco Scognamiglio è arrivato il momento di giocarsi le sue carte.

Francesco Scognamiglio, stilista Ornella Muti a Sanremo 2022: come saranno gli abiti

Francesco Scognamiglio è dunque lo stilista che vestirà Ornella Muti a Sanremo 2022, ma quali saranno gli abiti che indosserà la celebre attrice? Lo stile che il couturier partenopeo da tempo porta avanti è eco, ovvero a sostegno dell’ambiente. Ciò, tuttavia, non significa che la co-conduttrice sfigurerà sul palco dell’Ariston, anzi. I tessuti naturali scelti contribuiranno a rendere ancora più magnificenti le creazioni sartoriali. “Sta finendo un pezzo di storia. Questo Sanremo ci ha fatto capire tante cose. Addio vecchia moda, benvenuta ecofashion!”, ha detto qualche giorno fa Naike Rivelli, la figlia della donna.

Andiamo però adesso al centro del discorso: gli abiti. In base a quanto rivelato dal Corriere del Mezzogiorno, uno è nero e preziosissimo, uno invece è di un color nude. Entrambi hanno ricami elaborati e di grande impatto. In tanti non vedono l’ora di scoprirli con i propri occhi!



