E voi lo sapevate che Naike Rivelli ha un figlio di nome Akash Cetorelli? Ebbene sì, e da nonna Ornella Muti ha ereditato la bellezza e la particolarità del viso. Conosciamolo meglio e scopriamo chi è e cosa fa oggi. Classe 1996, Akash Cetorelli è nato dalla relazione tra l’attore Christian Cetorelli e Naike Rivelli, che all’epoca era giovanissima e tanto innamorata del suo compagno. Come sappiamo, Naike è estremamente legata alla madre, tanto che oggi vive vicinissima a lei. Insieme si dedicano al benessere e alla lotta contro gli allevamenti intensivi.

Sebbene la sua vita sia stata spesso turbolenta, specialmente in ambito sentimentale, la figlia di Ornella Muti ha più volte dichiarato di come la sua unica vera certezza sia quella dell’amore per il figlio, Akash Cetorelli. E proprio lui riporta gli stessi tratti somatici di mamma e nonna, che è sempre stata una delle attrici più belle del mondo dello spettacolo italiano e internazionale. Poco tempo fa, Naike ha rivelato il significato del nome del figlio Akash Cetorelli, che si chiama così per via di un termine hindi che significa “cielo”.

Per Naike Rivelli, il figlio Akash Cetorelli è un vero e proprio dono del cielo, l’amore grande della sua vita. Di lui purtroppo non si sa molto, perchè a differenza della madre ha scelto di vivere lontano dagli schermi. Oggi il giovane ha 29 anni ed è parecchio riservato, ma soprattutto, non vive più in Italia ormai da diverso tempo. Biondo e dallo sguardo profondo, è un grande appassionato di cinema, come ha raccontato mamma Naike. Quando era ancora piccolissimo aveva recitato in qualche lavoro mediatico come nel videoclip della canzone della mamma, “N-Zold“.

“Lasciarlo andare è stato doloroso. Ma sano”, ha svelato Naike Rivelli parlando del figlio Akash Cetorelli. In effetti, come lei stessa ha dichiarato, sono cresciuti insieme e di conseguenza lasciarsi per così tanto tempo è stato difficile e provante. Per quanto riguarda i social, anche qui ci troviamo di fronte ad una porta blindata: Akash Cetorelli ha un profilo privato e non ha consentito nè alla mamma nè alla nonna di pubblicare foto che lo ritraggono. Insomma, attentissimo alla privacy, come è giusto che sia quando la tua famiglia porta un cognome importante come quello di nonna Ornella.